米大リーグのＧＭ会議が１１日（日本時間１２日）、米ネバダ州ラスベガスで開幕し、ドジャースのＢ・ゴームズＧＭがメディア対応した。

今季はブルージェイズとのワールドシリーズを４勝３敗で制し、球団史上初となる連覇を成し遂げたド軍だが、１１月までもつれた激闘は“ダメージ”も少なくなかった。来季は１９９８〜２０００年のヤンキース以来となる３連覇がかかるが、大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の日本人トリオは、シーズン開幕前の３月にはＷＢＣが控えている。

２３年に続いて大会連覇を目指す侍ジャパンにとっても３人は必要不可欠な存在であり、日本代表の井端監督も早ければ今月中旬以降に正式オファーを出す意向を示している。

その中でゴームズＧＭは３選手のＷＢＣ参加に関して「まだＷＢＣについては話していない。もうすぐ話し合うことになると思う」と話すにとどめた。

第６戦から“中０日”で第７戦に登板し、ワールドシリーズ３勝でＭＶＰに輝いた山本は「いったん休んで、また練習して頑張ります」と、日本時間４日に行われたドジャースの優勝報告会の際に語っていた。