通貨オプション ボラティリティー ドル円 1週間 7％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.12 5.62 6.00 6.38
1MO 8.31 6.15 6.61 7.22
3MO 8.68 6.13 7.41 7.01
6MO 8.94 6.31 7.86 7.19
9MO 9.11 6.49 8.17 7.39
1YR 9.21 6.64 8.39 7.53
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.67 7.35 6.84
1MO 7.68 8.24 7.22
3MO 8.16 8.31 6.99
6MO 8.59 8.74 7.19
9MO 8.89 9.03 7.35
1YR 9.10 9.26 7.51
東京時間10:32現在 参考値
ドル円1週間物は7％台前半推移。落ち着いた動きが続いている。
