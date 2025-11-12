　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.12　5.62　6.00　6.38
1MO　8.31　6.15　6.61　7.22
3MO　8.68　6.13　7.41　7.01
6MO　8.94　6.31　7.86　7.19
9MO　9.11　6.49　8.17　7.39
1YR　9.21　6.64　8.39　7.53

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.67　7.35　6.84
1MO　7.68　8.24　7.22
3MO　8.16　8.31　6.99
6MO　8.59　8.74　7.19
9MO　8.89　9.03　7.35
1YR　9.10　9.26　7.51
東京時間10:32現在　参考値

ドル円1週間物は7％台前半推移。落ち着いた動きが続いている。