AeroFlex、火星探査飛行機の実験機をJAXAに納入　成層圏での飛行実験へ

筑波大学発ベンチャーのAeroFlexは2025年10月、火星探査に向けた高高度滑空実験用の「火星探査飛行機（実験機）」をJAXAに納入したことを11月12日に発表しました。

【▲ AeroFlexがJAXAに納入した火星探査飛行機の高高度実験機（Credit: AeroFlex）】

同社はJAXAの大山研究室と共同で、着陸機から放出して滑空しながら地表観測を行う“火星探査飛行機”の研究開発を進めています。火星は地球より大気が極めて希薄で低温のため、地上約30kmの成層圏を利用することで、地球上でも近似条件での飛行挙動を検証できるとしています。実験は気球に機体を吊り下げて海上へ放球し、高度30kmで切り離して滑空させ、回収までを行う計画です。

AeroFlexは設計から通信システムの開発・製造までを独自に実施しています。主な仕様は次のとおりです。

高高度での飛行実験の流れと時期

タンデム翼レイアウト：主翼を前後に配置するタンデム翼を採用し、小型機でありながら希薄大気でも高い揚力を得られる設計です。簡易機体による低高度の滑空飛行実験で十分な飛行性能を確認しています。機体搭載バッテリーの保温システム：地上30kmでは気温がマイナス60度ほどになるため、保温システムを開発し、低温度試験で性能を確認しています。パラシュートシステム：滑空後に機体からパラシュートを展開して安全に落下させ、落下時に飛行データをまとめて地上へ送信する機能を備えます。地上管制システム：機体の制御ソフトウェアに加え、地上からコマンド送信・飛行データ受信を行う管制システムを開発しています。フルカーボン製の機体：軽量・高剛性のフルカーボンを素材に採用し、主翼や筐体などもAeroFlexが製造しています。

実験は次の手順を予定しています。現在、気象条件の選定や法的手続きを進めており、実施は2026年以降を予定しています。

気球で機体を海上へ放球し、高度30kmへ地上からコマンドを送信して機体を切り離し垂直降下で速度を上げ、機体を起こして水平飛行飛行完了後はパラシュートで降下し、飛行データ等を地上へ送信。

