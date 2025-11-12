お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（39）が11日放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・25）に出演。相方の兼近大樹（34）やお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）ら思ったことをガンガン口にするスタイルについて語った。

話題は、不満を口にするか、好感度のために我慢するかに。男性グループ「JO1」の金城碧海は「自分のパッションで“こうだったのに”っていう兼近さんタイプなのが佐藤景瑚くん」とメンバーの名前を挙げ、「逆にそれが愛されている。“景瑚また言ってるやん”みたいな」とぶっちゃけキャラゆえに愛されていることを明かした。木全翔也は「そこいき切って、かわいいみたいな方までいっちゃえば」と話した。

これに対し、りんたろー。は「かわいいはいいんだけど、景瑚くんもそうかもしれない、粗品とか兼近とか、天才にすんのやめません！？」とバッサリ。兼近は大笑いした。

りんたろー。が「凡人からしたらキレてるだけだけどなみたいな。俺もできるけどな」と胸の内を明かすと、兼近「じゃあ言えよ！何を我慢してイライラしてんだよ」とツッコんだ。

りんたろー。は「世界観のある人はキレたらすげぇプロ意識みたいになるじゃん。憧れもあるのよ。俺もそっちの人間に生まれたかったなみたいな。いいよね。かっこいいよね」と憧れを語った。