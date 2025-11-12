モデルでタレントのアンミカ（53）が11日、都内で行われた「BARNEYS NEW YORK HOLIDAY GIFT 2025」に出席。夫で実業家のセオドール・ミラー氏（54）からもらった思い出深いプレゼントについて語った。

ホリデーギフトシーズンに向け、同イベントの1日ギフトコンシェルジュに就任したアンミカ。共に登壇した男女7人組ダンス＆ボーカルグループ「GENIC」のメンバー・増子敦貴（25）と共に、「大人のギフト」をテーマにトークを展開した。

自身にとってギフトとは、「感謝を伝える手段の一つ」。プレゼントに一言メッセージを添えることで「照れくささも和らぎながら、相手の心にずっと言葉が残る。そして、プレゼントを見るだけでもふっと笑顔になる」と笑みを浮かべた。

恋人へのギフトとしておすすめなのが、ネクタイやジュエリーだという。同店のアイテムを紹介したアンミカは、ニューヨーク出身の夫についても触れ「私実は、旦那様と交際したての時に、初めて旦那様が買ってくれたジュエリーが、ニューヨークのバーニーズニューヨークのジュエリーだったんですよ」とうっとり。「未だにデートの時のネックレスなんです。不揃いなダイヤの、アーティストさんのもので。“君に似合うと思ったから”って何でもない時にくださって」とのろけた。

続けて「人が1日で1番見る体のパーツは手なんですよね」と分析。自身の思い出を重ね、ブレスレットや指輪など、手に着用するアイテムは「ずっと相手のことを思い出して、笑顔になりやすい」と語った。