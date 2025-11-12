不倫をしている最中は刺激的な日々に燃え上がると思います。しかし、不倫がバレるとなにもかも失って、自分の愚かさを後悔するようで……？ 今回は、ブチ切れたサレ妻の復讐によりなにもかも失った男性の話をご紹介いたします。

家庭もキャリアも失う

「後輩と不倫したことが妻にバレてしまいました。妻は激怒し、慰謝料を請求して離婚すると言い始め、まさにドロ沼……。でも妻を裏切ったのは確かだし、慰謝料はきっちり支払いました。

妻とは離婚しましたが、ある日上司に呼び出されて『社内で君が不倫をしたという噂が広まっている』と言われたんです。不倫相手の後輩の子が言いふらしたとは考えにくいため、おそらく妻が会社に報告したんだと思います。上司はプライベートなことだから処分の対象にはならないと言ってくれたけど、こんな噂が広まった以上、リーダーとして指導するのはふさわしくないと判断されて、今携わっているプロジェクトから外されました。これが成功したら昇進だったのに……。

一度の不倫で家庭もキャリアも失うとは思いませんでしたね。不倫相手とも別れて、今は一人寂しく暮らしています」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 奥さんは不倫されたことが、相当ショックで悔しかったのだと思います。不倫をするとなにもかも失うリスクがあることを、しっかり理解しておきたいですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。