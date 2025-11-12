

職場トラブルを解決するカギは？（写真：Taka／PIXTA）

社員に急に辞められた、何を言っても響かない、指摘したら逆ギレされた……。

こうしたトラブルは中小企業経営者・管理職の頭を悩ませますが、その原因は、実は「社員の話を聴いていないこと」にあるのかもしれません。

数多くの職場トラブルを解決へ導いてきた特定社会保険労務士、濱本志帆氏は「職場のトラブルは話を聴くだけで8割解決できる」といいます。

そこで本記事では、同氏の著書『リーダーの傾聴』を抜粋・再構成し、社員が不満を溜めていく背景やその解決方法をお伝えします。

上司のパワハラ行為はなぜ起こるのか

パワハラ行為に及んだ上司には、一体どのような事情があったのでしょうか？

ここでは、ある一つの可能性を考えてみます。

まず、大前提として、上司も職場にいる一個人です。

労働を提供して、その対価として賃金を貰っています。

これは労働契約の基本的な構造です。

しかし、「労働」と一口に言っても、当然そこには個人がこれまでの人生で培ってきたバックボーンがあります。

例えば、経験、学識、テクニック、能力。

「自分はこれが得意だ」と自覚している領域もあれば、無意識のうちに職場でのふるまいに投影されている職業観などもあるかもしれません。

また、受け取る対価は金銭だけではありません。

地位、権力、賞賛、達成感、充実感。そういった「承認」や「ステータス」も仕事で得られる対価の一つです。

例えば、ごはんを作った人が食べた人から「おいしいね」と言われると嬉しくなり、「またおいしいごはんを作ろう」と思うのと同じことです。

ごはんを作った人にとってはその言葉がご褒美であり、報酬です。

パワハラ行為者には「仕事のできる人」が多い？

ここに、ある上司Aさんがいます。

彼は、現在の自分の地位を「これまで多くの苦労を経験した結果である」と自負しています。

そのため、一緒に働く仲間には自分の成功体験を共有したいし、何なら部下にも同じ喜びを知ってほしいし、そうして後進が成長してくれたらこんなに嬉しいことはないと思っています。

それがAさんにとっての「報酬」でした。

しかし、実際のところ、仕事との関わり方は人それぞれです。

誰もがAさんのように仕事に強い動機付けを持っているわけではありません。

多様性は、企業秩序の範囲内で許容されるべきです。

特に最近はワークライフバランスに価値観がシフトして、「仕事一筋」という上司像は、必ずしも好意的に受け入れられるわけではありません。

彼の経験値によって到達した職業観に共鳴しない部下もいるでしょう。

すると、自分に共感してくれない部下から、上司は報酬を貰うことができません。

期待を裏切られたAさんは、「なんて自己中なやつだ」と部下を責めるようになります。

大部分はAさんが主観で設定した報酬であっても、その報酬を貰えなかった不満を「人としてどうなの？」などと一般論化して、ときには部下の人格を否定する言動に及ぶことがあります。

パワハラ行為者に仕事のできる人が多いといわれる背景には、このような価値観の相違がきっかけになっていることが一つと考えられます。

上司にとっての報酬の危機とは

パワハラ行為に及んでしまった上司も、はじめは「自分のノウハウを役立ててほしい」と思っていたり、「チームでいい仕事をしたい」と願っていたりしたのかもしれません。

そのため、指導に熱が入り過ぎたということは十分考えられます。

本当は、部下が喜んでくれれば報酬は十分だったかもしれません。

しかし、部下がその考えに共感せず、むしろ引いているとなれば、上司にとっては報酬の危機です。

「どうして分かってくれないんだ！」と戸惑います。

そして、報酬を確実に回収しようとするあまり、思いの強すぎる「注意指導」が行われます。

その後は悪循環に陥るだけです。

指導をする、部下が引く、報酬を得られない、より強い指導をする……。

これでは解決にはなりません。

Aさんからすれば、「部下に問題があるんだ」というスタンスで責め続けますが、そもそもは、期待がすれ違って上司の側も傷ついていたことが出発点です。

そうであるなら、Aさんも報酬を求めていただけ、部下も上司も自己中心的なのはお互いさまと考えることができます。

この場合の「報酬」は個人の主観で設定されたものです。

その報酬に結びつけたいがための言動は業務上の必要性を超えており、また上司にはそれを可能にする立場の優位性があるだけに、パワハラと呼ばれても仕方がない状況といえるのではないでしょうか。

「あのとき、本当は何を求めていたんだろう？」

パワハラ行為者が経営者の場合も同様です。

経営者は賃金を貰うわけではありませんが、内面の報酬を求めていない人はいないと思います。





これを読んで、もし思い当たることがあるなら、「あのとき、本当は何を求めていたんだろう？」と、自分に問い直してみることは、今後の関わり方を変えるきっかけになるはずです。

パワハラ上司にならないためには、価値観の違う部下には、これまで期待していた報酬は諦めて、もう少し別の報酬を見いだすことはできないでしょうか。

ただし、ここで「諦めた」だけでは、部下を見捨てたように見えて、これも形を変えたパワハラとなりかねません。

部下の価値観に目を向け、企業秩序を維持しながら許容できる範囲で尊重するなら、人材活用の可能性が広がると考えられます。

（濱本 志帆 ： 特定社会保険労務士）