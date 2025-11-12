人気アニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版第3弾となる最新作『PAW Patrol: The Dino Movie（原題）』が、『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』の邦題で2026年夏に全国公開されることが決定した。

参考：応援上映はなぜここまで浸透した？ 『アイドリッシュセブン 劇場総集編』を機に振り返る

巻き起こるさまざまなトラブルに立ち向かうリーダーのケントと、個性豊かな子犬たちからなるチーム”パウ・パトロール”が、「どんなトラブルも、パウ・パトロールならパウフェクト！」を合い言葉にそれぞれの特技を生かして大活躍する『パウ・パトロール』シリーズ。

“パウパト”の愛称で親しまれ、アニメシリーズが現在、テレ東系で放送されているほか、劇場版第1弾である『パウ・パトロール ザ・ムービー』は国内累計興行収入約2.9億円、第2弾である『パウ・パトロール ザ・マイティ・ムービー』では約9.3億円を記録した。

劇場版第3弾の舞台は恐竜の島。ケントたちは島の恐竜たちを巻き込んだまさに”ダイノサイズ”の大ピンチに直面する。監督は、これまでの劇場版シリーズも手がけたカル・ブランカーが務めた。

さらに、11月14日より全国の映画館で公開される『ラブル＆クルー IN シアター』の上映後、ケントからのスペシャル告知映像が流れることが決定。劇場での『ラブル＆クルー IN シアター』上映後でしか見ることができない映像となる。（文＝リアルサウンド編集部）