【スパイラルノート ベーシック 150枚 BK/LGY】 11月14日 発売 価格： B5 770円 A5 660円

マルマンは、「スパイラルノート ベーシック 150枚」の新色「ブラック」と「ライトグレー」を11月14日より、オンラインショップ及び一部文具小売店にて発売する。

2024年に発売10周年を迎えた「スパイラルノート ベーシック」は、日本で初めてリングノートを発売した同社が、“書きやすさ”と“使いやすさ”にこだわって開発した定番シリーズ。1.5cmの分厚さでたっぷり書ける150枚タイプは昨年発売された。

今回発売される「ブラック」と「ライトグレー」には箔押しが施されており、昨年発売されたクラフト表紙とはまた異なる落ち着いた佇まいとなっている。6.5mm横罫A5・B5の2サイズが展開され、価格はB5サイズが770円、A5サイズが660円。

製品特長

たっぷり書けてコスパ最強

150枚入りの大容量で、お得に気兼ねなくたくさん書ける。

書きやすく、使いやすい本文用紙

・書き味の良いマルマンオリジナル筆記用紙を使用。

・切り取りやすいミシン目入りで、スキャンや保存にも便利。

・6.5mm横罫で、大きな文字も小さな文字も書きやすい仕様。

洗練されたデザイン

・モノトーンカラーに箔押しを施したスタイリッシュな表紙。フォーマルな場面でもスマートに使える。

「スパイラルノート ベーシック 150枚 BK/LGY」製品概要

【サイズ】

・B5 254×193×22mm（縦×横×厚）

・A5 212×162×22mm（縦×横×厚）

※厚みはリング部分を含む

【カラー】

ブラック／ライトグレー

【価格】

B5：770円／A5：660円

【本文枚数】

150枚

