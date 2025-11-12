timelesz・原嘉孝が映画初主演！『初恋芸人』で見せる“アイドルとは別人格”の演技に「我々はとんでもねぇ未来の名俳優の誕生に立ち会っている」
timelesz・原嘉孝さん主演作『初恋芸人』が2025年12月19日(金)に全国公開される。原さんにとって映画初主演となる本作は、売れないピン芸人の切ない初恋を描いた物語。予告編と特報映像で見せた俳優・原嘉孝としての演技に「アイドルとは別人格」「未来の名俳優」と驚きの声が寄せられている。
【写真】実力派俳優陣をチェック！温水洋一、六角慎司らも出演
■原嘉孝、アイドルとは180度違う“売れない芸人”役に挑戦
原さんが演じるのは、怪獣ネタで舞台に立つ売れないピン芸人・佐藤賢治。彼女いない歴＝年齢で、妄想の世界にだけ居場所を見つけている不器用な青年だ。嫌な相手を怪獣に見立て、自分をヒーローとして戦わせることで心を保ってきた賢治が、初めて自分を「おもしろい」と認めてくれた女性・市川理沙(沢口愛華)と出会い、人生初の恋に落ちていく。
しかし、不器用な賢治は自分の気持ちを告げることができず、次第にすれ違っていく。やがて明かされる理沙の秘密とは――？
本作の撮影当時は初主演の抜擢を受けた直後で、その後「timelesz project -AUDITION-」を経て、timeleszメンバーとしてデビューを果たしている。まさに、原さんの人生が大きく変わる転換期に撮影された作品だ。
原さんは役作りについて「賢治は、見ているこっちがもどかしくなってきて、なんとかしてあげたい、そう思えてくる人で。でもその奥にはとんでもなくピュアで、かわいらしい一面があります」とコメント。芸人役は初めてだったという原さんは「プライベートでお笑いライブに通った日々を思い出します。とにかく、愛をもって演じさせていただきました」と、役への思い入れを語る。
■「我々はとんでもねぇ未来の名俳優の誕生に立ち会っている」
公開された予告編と特報映像を見たファンからは、原さんの演技力への称賛が相次いでいる。「たったの35秒で原嘉孝の演技力が伝わってくる」「情けない背中がなんとも言えない…アイドル原嘉孝とはまったく別人格で驚き」「我々はとんでもねぇ未来の名俳優の誕生に立ち会っているのでは」といった声があがり、timeleszメンバーとしての姿とは全く異なる演技に衝撃を受けた様子だ。
「timeleszの原嘉孝も大好きだけど、俳優 原嘉孝も本当に大好き」というコメントも寄せられ、アイドルと俳優、両方の顔を持つ原さんの新たな魅力に注目が集まっている。
■温水洋一ら実力派俳優陣が集結！国際映画祭受賞監督が描く異色の恋愛映画
ヒロイン・市川理沙役には、“令和のグラビアクイーン”として注目を集め、女優としても存在感を放つ沢口愛華さん。さらに温水洋一さん、川上麻衣子さん、六角慎司さん、佐藤アツヒロさんといった実力派俳優陣が脇を固める。
監督・脚本を手がけたのは、映画『獣手』で第57回シッチェス・カタロニア国際映画祭、第28回タリン・ブラックナイト映画祭などで受賞歴を持つ夏目大一朗さん。国際的評価を獲得した新鋭監督が、繊細な心理描写と映像美で初恋の痛みと美しさを描き出す。
原作は、特撮番組の脚本執筆やUMA研究家としても知られる中沢健さんの作家デビュー作。大槻ケンヂさん、切通理作さん、枡野浩一さんらサブカル関係者をはじめ、児童文化作家・那須正幹さん、直木賞作家・朱川湊人さんらからも絶賛を受け、2016年にはテレビドラマ化、2025年8月からは小学館「マンガワン」でコミカライズも連載開始と、ジャンルを超えて愛される異色の恋愛小説となっている。
『初恋芸人』は、timelesz・原嘉孝さんの俳優としての才能を存分に堪能できる作品。アイドルとして輝く現在の姿とは全く異なる、不器用で情けない、でも真っ直ぐな青年を演じる原さん。その繊細な演技は、きっと観る人の心に深く刻まれるはず。「何かになりたかった」すべての人に捧げる、切なくも美しい初恋の物語は、2025年12月19日(金)公開。
セブンネット限定で、映画『初恋芸人』オリジナル「初恋怪獣」をモチーフにした巾着袋、アクリルキーホルダー付きのムビチケカード型前売券を販売中。予約締切は2025年12月18日(木)23時59分まで。
映画『初恋芸人』作品概要
原作：中沢健「初恋芸人」(小学館「ガガガ文庫」刊)
出演：原嘉孝 沢口愛華 温水洋一 川上麻衣子 佐藤アツヒロ 六角慎司 ほか
監督・脚本：夏目大一朗
企画・プロデュース：小浜圭太郎
プロデューサー：峯松里香
製作：「初恋芸人」フィルムパートナーズ
配給：ギグリーボックス
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
