速く乾いて、髪にやさしい。アイスグレーで冬を彩る【サロニア】のドライヤーがAmazonに登場中‼
軽くて、速くて、傷みにくい。毎日のドライが快適に【サロニア】のドライヤーがAmazonに登場!
サロニアのドライヤーは、大風量でドライ時間を約30％短縮し、面倒なヘアドライを快適にするモデル。
速乾によってキューティクルの開きを防ぎ、髪へのダメージを軽減。マイナスイオン機能を搭載し、髪にうるおいとまとまりを与える。
本体はペットボトル約1本分の軽さで、長時間の使用でも負担が少なく、収納にも便利なコンパクト設計。
便利な機能とともに、2025年秋冬限定カラー「アイスグレー」が、洗練された印象を添えるアイテムだ。
