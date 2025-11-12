¡ÖÂçÆ°Ì®áî¡×¤¬ÇËÎö¤¹¤ëÁ°¤Î5¤Ä¤ÎÁ°Ãû¾É¾õ¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤È¤Ï¡©Medical DOC´Æ½¤°å¤¬ÂçÆ°Ì®²òÎ¥¤È¤Î°ã¤¤¡¦ÇËÎö¤¹¤ëÁ°¤Î¾É¾õ¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Æ£°æ ¹°ÆØ¡Ê°å»Õ¡Ë
»°½ÅÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£²Æì¸©Î©ÃæÉôÉÂ±¡¤Ç½é´ü¸¦½¤¡¢²ÏËÌÁí¹çÉÂ±¡¤Ç³°²Ê¸¦½¤¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤ÏµÆÌ¾µÇ°ÉÂ±¡¤Ç¿´Â¡·ì´É³°²Ê°å¤È¤·¤ÆÆü¡¹¼ê½Ñ¡¦½Å¾É¼Ô´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°åÎÅÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤äºßÂð¿ÇÎÅ¡¢³¤³°¤Ç°åÎÅ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³°²ÊÀìÌç°å¡¢Ê¢Éô¥¹¥Æ¥ó¥È¥°¥é¥Õ¥È¼Â»Ü°å/»ØÆ³°å¡¢¶»Éô¥¹¥Æ¥ó¥È¥°¥é¥Õ¥È¼Â»Ü°å¡¢ÊÆ¹ñ¿´Â¡ÉÂ³Ø²ñACLS¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡¢ÆüËÜµßµÞ°å³Ø²ñJATEC¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î»ñ³Ê¤òÍ¤¹¤ë¡£
¡ÖÂçÆ°Ì®áî¡Ê¤À¤¤¤É¤¦¤ß¤ã¤¯¤ê¤å¤¦¡Ë¡×¤È¤Ï¡©
ÂçÆ°Ì®¤Ï¡¢¿´Â¡¤«¤é½Ð¤¿·ì±Õ¤òÁ´¿È¤Ø¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤¹¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂÀ¤¤·ì´É¤Ç¤¹¡£ÂçÆ°Ì®¤Ï¤½¤ÎÁö¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶»Éô¤òÄÌ¤ë¡Ö¶»ÉôÂçÆ°Ì®¡×¤ÈÊ¢Éô¤òÄÌ¤ë¡ÖÊ¢ÉôÂçÆ°Ì®¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÆ°Ì®¤Î·ì´ÉÊÉ¤¬¼å¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÉô¤¬É÷Á¥¤Î¤è¤¦¤ËËÄ¤é¤à¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆÍ½Ð¤·¤¿¡Öáî¡Ê¤³¤Ö¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò¡ÖÂçÆ°Ì®áî¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£
Àµ¾ï¤ÊÂçÆ°Ì®¤ÎÄ¾·Â¤Ï¡¢¶»Éô¤ÇÌó30mm¡¢Ê¢Éô¤ÇÌó20mm¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬1.5ÇÜ°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÂçÆ°Ì®áî¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÄ¤é¤à¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¶»ÉôÂçÆ°Ì®áî¡×¤ä¡ÖÊ¢ÉôÂçÆ°Ì®áî¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¡×¤È¤Ï¡©
ËÄ¤é¤ó¤ÀÂçÆ°Ì®áî¤¬¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÎö¤±¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¡×¤Ç¤¹¡£ ÇË¤ì¤ë¤ÈÂçÎÌ½Ð·ì¤¬¤ª¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÆ°Ì®¤ÏÂÀ¤¯Î®¤ì¤âÂ®¤¤¤¿¤á¡¢ÇËÎö¤¹¤ì¤ÐÃ»»þ´Ö¤ÇÃ×Ì¿Åª¤Ê½Ð·ì¤Ë¤Ê¤ê°ì½Ö¤ÇÌ¿¤ò¶¼¤«¤¹Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¡×¤È¡ÖÂçÆ°Ì®²òÎ¥¡×¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
¡ÖÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¡×¤È¡ÖÂçÆ°Ì®²òÎ¥¡×¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ÖÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¡×¤Ï¡¢áî¾õ¤ËËÄ¤é¤ó¤ÀÂçÆ°Ì®ÊÉ¤¬ÇË¤ì¤Æ·ì±Õ¤¬ÂÎ³°(¶»¹Ð¤äÊ¢¹Ð)¤Ë½Ð·ì¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡ÖÂçÆ°Ì®²òÎ¥¡×¤Ï¡¢ÂçÆ°Ì®ÊÉ¤Î°ìÈÖÆâÂ¦¤ÎËì(ÆâËì)¤¬Îö¤±¡¢·ì±Õ¤¬ÊÉ¤Î¿¿¤óÃæ¤ÎËì(ÃæËì)¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¤³¤È¤ÇÁØ¾õ¤ËÇí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÂçÆ°Ì®²òÎ¥¤Ç¤Ï¡¢·ì±Õ¤Ï·ì´É¤Î³°¤Ë¤Ï¤Ç¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤ëËÜÍè¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¶¹¤Þ¤ê(¶¹ºõ)¡¢Â¡´ï¤Ë·ì¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë(µõ·ì)¤Ê¤É½ÅÂç¤Ê¹çÊ»¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤âÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë´í¸±¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÆ°Ì®áî¤¬ÇËÎö¤¹¤ëÁ°¤Ë¸½¤ì¤ëÁ°Ãû¾É¾õ
Â¿¤¯¤ÎÂçÆ°Ì®áî¤Ï¡¢½é´ü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢áî¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÇËÎö¤ÎÁ°Ãû¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥µ¥¤¥ó¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÁ°Ãû¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤ä¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤5¤Ä¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¶»¤äÇØÃæ¤ÎÄË¤ß
¶»ÉôÂçÆ°Ì®áî¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¶»¤äÇØÃæ¤ËÆß¤¤ÄË¤ß¤ä°µÇ÷´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤ÄË¤ß¤ä¡¢µÞ·ã¤Ë°²½¤¹¤ëÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³±¤ä·ìáâ
ÂçÆ°Ì®áî¤¬µ¤´É¤äµ¤´É»Ù¡¢¼þÊÕÁÈ¿¥¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹°ú¤¯³±¤ä¡¢¤Þ¤ì¤Ë·ìáâ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÉ÷¼Ù¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¤È´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
À¼¤Î¤«¤¹¤ì¡ÊÓÎÀ¼¡Ë
ÂçÆ°Ì®áî¤¬¹¢¤Î¶á¤¯¤òÁö¤ë¿À·Ð(È¿²ó¿À·Ð)¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³À¼¤¬¤«¤¹¤ì¤¿¤ê¡¢¼å¡¹¤·¤¤À¼¤·¤«½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢µÞ¤ÊÀ¼¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¿©¤ÙÊª¤¬°û¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤¤¡ÊÓë²¼º¤Æñ¡Ë
ÂçÆ°Ì®áî¤¬¿©Æ»¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤È¡¢¿©»öÃæ¤Ë°û¤ß¹þ¤ß¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸Ç·ÁÊª¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ê¢Éô¤ä¹ø¤ÎÄË¤ß¡¢ÇïÆ°¤¹¤ë¤·¤³¤ê
Ê¢ÉôÂçÆ°Ì®áî¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÊ¢¤ä¹ø¤ËÆßÄË¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢çÁ¼þÊÕ¤ÇÇïÆ°¤¹¤ë¤·¤³¤ê(¼ðáî)¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤òÈ¼¤¦ÇïÆ°À¤Î¼ðáî¤ò´¶¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤»¤º¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂçÆ°Ì®áî¤¬°ìÅÙÇËÎö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÂçÆ°Ì®áî¤ÏÌô¤Ç¿Ê¹Ô¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢´ðËÜÅª¤Ë³°²ÊÅª¼£ÎÅ(¼ê½Ñ)¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼õ¿Ç¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¿´Â¡·ì´É³°²Ê¡¦·ì´É³°²Ê¤Î¤¢¤ëÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤ÇÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢Medical DOC´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÆ°Ì®áî¤¬ÇËÎö¤¹¤ë¤ÈÂ¨»à¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£°æ ¹°ÆØ °å»Õ
ÂçÆ°Ì®áî¤¬ÇËÎö¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î½Ð·ìÎÌ¤äÇËÎö¤·¤¿Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÂ¨»à¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢É¬¤º¤·¤âÁ´¤Æ¤ÎÊý¤¬Â¨»à¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇËÎö¤ÎÄøÅÙ¤¬Èæ³ÓÅª·ÚÈù¤Ê¥±ー¥¹¤ä¡¢½Ð·ìÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ìÅ¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÇµßÌ¿¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÇËÎö¸å¤Î¾õÂÖ¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢Áá´üÈ¯¸«¤È¿×Â®¤Ê¼£ÎÅ¤¬Ì¿¤ò¼é¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÈÂÁ÷¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¿´ÇÙÄä»ß¤Ë»ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ê¤É¤Î¿´ÇÙÁÉÀ¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ïº¬ËÜÅª¤Ê½èÃÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç±þµÞÅª¤ÊÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤Ç½õ¤«¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£°æ ¹°ÆØ °å»Õ
ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤Ç½õ¤«¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢ÇËÎö¤·¤¿Éô°Ì¤ä´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¸Â¸Î¨¤Î¥Çー¥¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ¹â¤¤³ÎÎ¨¤Ç½õ¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¿×Â®¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤ÊµßÌ¿½èÃÖ¤È¼ê½Ñ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢½õ¤«¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£°æ ¹°ÆØ °å»Õ
ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢ÇËÎö¤·¤¿Éô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶»ÉôÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤ÏÉÂ±¡¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¼ê½Ñ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½Ñ¸å¤Î»àË´Î¨¤ÏÌó17～30%¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¢ÉôÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤Î¾ì¹ç¤â¡¢´ÎÂ¡¤ä¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂ¡´ï¤ÎÆ¯¤¤¬°¤¯¤Ê¤ëÂ¿Â¡´ïÉÔÁ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»àË´Î¨¤Ï50%¤«¤é70%¤ËÃ£¤·¡¢¼ê½Ñ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»àË´Î¨¤Ï¹â¤¯Í½¸åÉÔÎÉ¤Ê¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉÂ±¡¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿Êý¤Î»àË´Î¨¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËË´¤¯¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±À¤Î¹â¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤Ï¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¿Ê¹Ô¤·¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ëÈó¾ï¤Ë´í¸±¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ÇËÎö¤¹¤ë¤ÈÂçÎÌ½Ð·ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢µßÌ¿¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄ¹´ü¤ÎÆþ±¡¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ä¹â·ì°µ¡¢µÊ±ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤òÁá´ü¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÂçÆ°Ì®áîÇËÎö¤Ï¡¢È¯¸«¤ÎÃÙ¤ì¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ä¾É¾õ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¡¿Ç¤È·ò¹¯´ÉÍý¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇÁ±¤ÎÍ½ËÉ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÆ°Ì®áî¤òÂç¤¤¯¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÂçÆ°Ì®áî¤Î¸¶°ø¤òÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢áî¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤êÇËÎö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
