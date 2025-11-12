「やはりアジア最強だ」「凄まじい」後半に衝撃６ゴールのアジア王者に海外驚嘆！「ATに４点なんて見たことない」【U-17W杯】
現地11月11日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのグループステージ第３節で、今年のU-17ワールドカップを制したアジア王者のウズベキスタンが、パナマと対戦。６−１で大勝を飾った。
前半を０−０で終えたウズベキスタンは48分に均衡を破ると、勢いに乗って53分と68分にも加点。後半アディショナルタイムにも３点を加え、終了間際に１点を返されたものの、圧勝で２位通過を決めた。
45分で６ゴールを奪った凄まじい攻撃力に、世界のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「凄まじいな」
「なんて試合をしているんだ」
「脱帽だ」
「ATに４点入るなんて見たことない」
「これがウズベキスタンの強さだ」
「後半で６ゴールかよ」
「素晴らしいチームだ」
「やはりアジア最強だ」
「優勝も狙えるかもしれない」
ウズベキスタンはこの勢いに乗って、決勝トーナメントでも勝ち上がれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「世界中のコレクターが羨む」
前半を０−０で終えたウズベキスタンは48分に均衡を破ると、勢いに乗って53分と68分にも加点。後半アディショナルタイムにも３点を加え、終了間際に１点を返されたものの、圧勝で２位通過を決めた。
「凄まじいな」
「なんて試合をしているんだ」
「脱帽だ」
「ATに４点入るなんて見たことない」
「これがウズベキスタンの強さだ」
「後半で６ゴールかよ」
「素晴らしいチームだ」
「やはりアジア最強だ」
「優勝も狙えるかもしれない」
ウズベキスタンはこの勢いに乗って、決勝トーナメントでも勝ち上がれるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本がまたもやホームラン」日本代表の新ユニは“世界２位”！米大手メディアが絶賛！「世界中のコレクターが羨む」