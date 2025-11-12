河合郁人が自身のInstagramを更新。KAT-TUNのラストライブ『Break the KAT-TUN』に集結した後輩たちの“絆ショット”を公開し、ファンの間で感動の声が広がっている。

【画像＆動画】KAT-TUNのラストライブに駆けつけた河合郁人＆Hey! Say! JUMP髙木雄也、中島健人、Snow Man佐久間大介＆宮舘涼太＆阿部亮平／赤西仁×KAT-TUNの“再会”ショット 他

■KAT-TUNのラストステージを見守る後輩たちの姿に感動

投稿では「We are KAT-TUN」とのコメントとともに、ライブ会場を見渡せる客席から撮影された写真と動画を公開。

ステージを見つめる後輩たちが肩を並べ、手を取り合って高く掲げるシルエットが写し出されている。動画では最後に拍手をして、一礼する姿まで収められている。

まばゆいライトと観客のペンライトが重なり、会場全体が感動の空気に包まれていることが伝わる1枚だ。

ハッシュタグではHey! Say! JUMPの高木雄也（「高」は、はしごだかが正式表記）、中島健人、Snow Manの佐久間大介、宮舘涼太、阿部亮平がともにラストライブを見守ったことが明かされ、世代やグループを超えた絆が感じられる投稿となっている。

SNSでは「泣ける」「エモすぎる」「後輩たちの想いが伝わる」「KAT-TUNを見送る姿が美しい」「最高の関係性」といったコメントが多数寄せられている。

■赤西仁も参戦！KAT-TUNメンバーとの“再会”ショットにも大反響

なお、ライブには赤西仁も駆けつけた。KAT-TUNメンバーとの“再会”ショットを公開し、大きな反響を呼んだ。

かつての仲間と後輩たちが一堂に集い、グループの歴史と絆を感じさせる一夜となった。