「色々あったけど...」「実直な人柄は好きだった」J通算799試合。グランパス60歳指揮官の退任にファンの反応は？「フォーエバーハセケン」「ルヴァン優勝は忘れない」
名古屋グランパスは11月12日、長谷川健太監督が2025シーズン終了をもって契約満了となることを発表した。
2022年に名古屋の監督に就任。４季にわたり指揮を執り、昨年はルヴァンカップ優勝に導いた。今年４月の12節・鹿島アントラーズ戦で、J１リーグ戦監督通算試合数で595試合を達成。最多記録を更新し、その数は現在619試合。J通算では、リーグカップを含め799試合だ。
クラブの公式Xは「共に闘った４年間、そして名古屋グランパスの歴史に５つ目の星をもたらしてくれたことに深い敬意と感謝をいたします」と綴る。この投稿には以下のような声があがった。
「４年間ありがとうございました」
「得点後リプレイ映像に映る喜ぶ姿が可愛かった」
「選手のゴールに全身で喜びを表現するお姿めっちゃ好きでした！」
「選手にも慕われているのが伝わる、実直な人柄は好きだったな〜」
「色々あったけど降格はしてないし、ルヴァン優勝はほんとに忘れない」
「ルヴァン優勝した光景は忘れません」
「色々ありましたけどなんだかんだハセケンの笑顔が好きでした」
「４年間の長期政権いい時も悪い時も長谷川監督と共にできてよかった」
「残り２試合、よろしくお願いします」
「残り２試合でゴール決めたときのはしゃぐハセケンがみたい」
「終わりよければ全てよし。残り２試合、名古屋を勝利に導いてください」
「ありがとうハセケン、フォーエバーハセケン」
60歳の名将は、クラブの公式サイトを通じて「４年間どんな時もチームへの熱い後押しありがとうございました。残り２試合、最後まで闘い抜きます」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
