Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

移動中の新幹線のテーブル。コーヒーとPCを置けば、そこにはもうマウスを動かすスペースはない…。いつもトラックパッドで我慢していたその定位置も、このマウスがあれば快適なワークスペースに変わります。

その名も「Finger Barrel Mouse i2」。このユニークな形状の小さな相棒が、私のワークスタイルにどんな変化があったのか。じっくり使い込んだ、正直な感想をお届けします。

常識を覆すフィット感

Photo: 山田洋路

「Finger Barrel Mouse i2」は、マット加工の「ブラック」と光沢ツヤ加工の「ホワイト」の2種類。手のなかにスッポリ収まるサイズ感で、一般的なマウスよりも持ち運び面でも有利です。

Photo: 山田洋路

PCとの接続方法は、Bluetooth接続／2.4GHzワイヤレス接続（裏面にUSBレシーバーが収まります）の2種類用意されています。

Photo: 山田洋路

そして、このマウスの核心である独特の形状。恐る恐る手を添えてみると、薬指が側面のくぼみに自然と収まり、まるで自分のためにつくられたかのように、指がスッと定位置に落ち着きました。力を入れて握るのではなく、指先で軽く「手を添える」ような感覚です。

朝から夕方まで、本当に「疲れを感じにくい」のか？

Photo: 山田洋路

「Finger Barrel Mouse i2」の実力を確かめるべく、普段通りに朝から夕方まで、すべてのPC作業をこのマウスだけで行ってみました。

結論から言うと、手の疲れが軽減した感覚。その要因は、やはり「力まない」ことにありそうです。軽くつまんで操作するため、手首や指に余計な力が入りませんし、指の曲げ伸ばしだけでカーソルを操れるので、手首をデスクに置いたまま自然な姿勢をキープできます。小さな動きでもカーソルの追従性も高く、私の環境では操作の精度もまったく問題ありませんでした。

マウスを置く場所がない問題からの解放

Photo: 山田洋路

トラックパッドでの操作が苦手な私にとって、マウスはPCで作業をするうえで手放せない存在なのですが、その置き場所がないシーンはよくあります。たとえば、膝上やモバイルテーブル、狭いテーブルの上でPCを2台並べての作業ではマウスを諦め、生産性を犠牲にせざるを得ませんでした。

そんな悩みも、ノートPCのパームレストの上で問題なく操作できる「Finger Barrel Mouse i2」が解消の助けになりました。限られたスペースも快適なワークスペースに早変わり。作業がグッと捗ります。

静かなクリック音が生む「集中」と「配慮」

Photo: 山田洋路

実際に使ってみて、もう1つ感動したのがクリック音の静かさです。作業の集中力が保ちやすいのはもとより、カフェやコワーキングスペースといった公共の場で作業する際に、周りへ気を遣わなくて済むの楽。ミニマウスには、こうした静音設計がよく似合います。

「Finger Barrel Mouse i2」は私にとって、長時間のマウス操作による疲れを感じにくくなり、ミニマルな作業環境を構築できるマウスでした。この革新的なミニマウスが気になった方は、ぜひプロジェクトページを覗いてみてください。

小さい軽い！斬新な形状と抜群のフィット感で長時間でも手が楽な進化したミニマウス！ 6,600円 早期配送割、一般発売予定価格より25%OFF machi-yaで見る

>>小さい軽い！斬新な形状と抜群のフィット感で長時間でも手が楽な進化したミニマウス！

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、MEETS TRADINGより製品の貸し出しを受けております。