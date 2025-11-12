ＴＯＹＯ、今期経常を15％上方修正

ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ <5105> [東証Ｐ] が11月12日午前(11:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比9.1％減の707億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の780億円→900億円(前期は1021億円)に15.4％上方修正し、減益率が23.6％減→11.9％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の342億円→462億円(前年同期は423億円)に35.0％増額し、一転して9.3％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比49.6％増の269億円に拡大したが、売上営業利益率は前年同期の19.5％→15.7％に低下した。



株探ニュース

