「ボボボーボ・ボーボボ ところ天の助 ハジケフィギュア」再販決定! ボックストイ予約で特典も!?
玩具メーカーのスタジオソータは、ボボボーボ・ボーボボ×スタジオソータ「ボボボーボ・ボーボボ ところ天の助 ハジケフィギュア」(カプセルトイ 500円、ボックストイ 660円)を販売する。
カプセルトイ
ボックストイ
カプセルトイは『やられ』と『ところてんマグナム』、ボックストイは『やられ』と『復活のところてんマグナム』でお届けする。サイズは約95mm、全種台座付き。全国のカプセルトイ専用筐体・ホビーショップなどにて2026年3月発売予定。
やられ(ブルー)(カプセル・ボックス共通)
やられ(クリア)(カプセル・ボックス共通)
ところてんマグナム(ブルー)(カプセル限定)
ところてんマグナム(クリア)(カプセル限定)
復活のところてんマグナム(ブルー)(ボックス限定)
なお、SUTUDIO SO-TA STOREにてボックストイの予約受付中。予約受付期間は、11月19日23:59まで。予約者には、SUTUDIO SO-TA STORE 購入特典としてSTUDIO SO-TA STORE限定『フィギュアサイズ ぬのハンカチ』をプレゼントする。
SUTUDIO SO-TA STORE 購入特典
(C)澤井啓夫／集英社・東映アニメーション
