玩具メーカーのスタジオソータは、ボボボーボ・ボーボボ×スタジオソータ「ボボボーボ・ボーボボ ところ天の助 ハジケフィギュア」(カプセルトイ 500円、ボックストイ 660円)を販売する。

カプセルトイ

ボックストイ

カプセルトイは『やられ』と『ところてんマグナム』、ボックストイは『やられ』と『復活のところてんマグナム』でお届けする。サイズは約95mm、全種台座付き。全国のカプセルトイ専用筐体・ホビーショップなどにて2026年3月発売予定。

やられ(ブルー)(カプセル・ボックス共通)

やられ(クリア)(カプセル・ボックス共通)

ところてんマグナム(ブルー)(カプセル限定)

ところてんマグナム(クリア)(カプセル限定)

復活のところてんマグナム(ブルー)(ボックス限定)

なお、SUTUDIO SO-TA STOREにてボックストイの予約受付中。予約受付期間は、11月19日23:59まで。予約者には、SUTUDIO SO-TA STORE 購入特典としてSTUDIO SO-TA STORE限定『フィギュアサイズ ぬのハンカチ』をプレゼントする。

SUTUDIO SO-TA STORE 購入特典

(C)澤井啓夫／集英社・東映アニメーション