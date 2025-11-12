11時の日経平均は113円高の5万956円、ＴＤＫが51.14円押し上げ 11時の日経平均は113円高の5万956円、ＴＤＫが51.14円押し上げ

12日11時現在の日経平均株価は前日比113.07円（0.22％）高の5万956.00円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1391、値下がりは196、変わらずは21と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を51.14円押し上げている。次いで日東電 <6988>が25.40円、中外薬 <4519>が24.97円、ソニーＧ <6758>が23.73円、ネクソン <3659>が17.65円と続く。



マイナス寄与度は242.67円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が101.61円、東エレク <8035>が60.17円、リクルート <6098>が7.02円、コナミＧ <9766>が5.01円と続いている。



業種別では33業種中29業種が上昇し、下落は金属製品、情報・通信、電気・ガスの3業種にとどまっている。値上がり率1位は医薬品で、以下、非鉄金属、食料、不動産、鉱業、銀行と続いている。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

