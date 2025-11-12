Image: Shutterstock

圏外でiPhoneがほぼ使い物にならなくなる状態が、終わりを告げようとしているかも。

BloombergのApple（アップル）担当記者であるマーク・ガーマン氏が、衛星対応iPhoneの夢についてニュースレター「Power On」に記事を書きました。

はっきりさせておくと、『ジュラシック・パーク3』で恐竜に飲み込まれるあの衛星電話のように、iPhoneが完全な衛星電話になりかけているわけではないようです（覚えているのは私だけじゃないはず）。

ガーマン氏は、圏外でもつながる競争でiPhoneをひっそり勝ち組にし得る新機能が、いくつか実現に近づいていると指摘していて、具体的にはサードパーティ開発者がAppleの衛星機能を念頭に置いて開発できるAPIが登場すると報じられています。

30年前の衛星で勝負できるのか？

例えば「T-Satellite」でStarlinkと組んでいるT-Mobileでは、月10ドルを余分に払えば、大量の衛星群からのビームで、圏外でも一応使えるカバレッジが得られます。

一方のAppleは、あえて難しい道を歩んでいるようです。Satellite Connectivity Group（SCG）という社内部門を持ち、Globalstar Inc.という小規模な衛星事業者と提携しているそう。

しかし、その衛星群は、クリントン大統領時代に打ち上げられた古めかしく地味なものなんだそう。ガーマン氏によれば、SCGは「ワイヤレスソフトウェア、ハードウェア技術、事業開発、規制対応の各部門と密接に連携している」といいます。

このチープな衛星を使って、（今のところ）無料で少量のデータをやり取りできる権限は、iPhoneの目玉機能になったことはなく、その使い勝手も決して滑らかではありませんでした。

それでもiPhone 14は、2022年に「衛星経由の緊急SOS」に対応し、その後ロードサービス支援、さらに条件が合えば衛星経由の圏外テキスト送信にも対応しました…iPhoneをヒーマンのように仁王立ちで頭上に掲げ、開けた空に向けて構えられれば…の話ではあるのですが。

しかし、ガーマン氏が描く将来像では、このiPhoneを掲げるポーズが不要になったり、基地局なしのテキスト送信でも写真の品質を落とさずに済んだり、オフグリッドでもAppleマップの情報を失わずに使えたり…といった驚きが含まれるかもしれません。

そして開発者が衛星機能で好きなことを試せるAPIの解禁こそ、最も大きな可能性を秘めています。いつか初心者ハイカーのiPhoneユーザーでも、Garmin InReachのようなサービスに加入するプロと同じように登山道をナビできるようになるかもしれません。辺境で働くストレスまみれのAmazon Flexドライバーも、事前に地図をダウンロードしたり、荷物が届けられないことで仕事がめちゃくちゃになるのを避けられるでしょう。

Appleは“その時”まで課金を待っている

Appleは、衛星機能の課金開始時期（そもそも課金するのかどうかも含めて）について言い方をコロコロ変えており、その結果iPhoneのちょっと頼りない衛星機能は、T-Mobileの有料サービスのようなものよりずっと幅広く手が届くものになっています。

2022年の時点では、新しいiPhoneに2年間の無料サービスが付くはずでしたが、その翌年に延長され、さらに今年9月にも1年の猶予が追加されました。おそらくAppleは、衛星機能が本格稼働する段階になって初めて課金するつもりで、現行の機能は魅力的ではあるものの、まだ料金を取れるほどの出来ではないからでしょう。