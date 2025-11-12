モデルのアンミカが１２日、都内の高級百貨店「バーニーズ ニューヨーク銀座本店」で行われた、ホリデーシーズン到来に合わせた同所のイベント「ＢＡＲＮＥＹＳ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＨＯＬＩＤＡＹ ＧＩＦＴ ２０２５」にダンス＆ボーカルグループ・ＧＥＮＩＣの増子敦貴と出席した。

この日はアンミカがイベントの「１日ギフトコンシェルジュ」に就任し、ギフトの選び方を増子に教授。渡す相手として「自分自身」も大事だとし「自を分けると書いて自分なんで実はもう一人の自分がいつも自分を励ます行為ってとても大事だと思う」と説明した。

これに増子は感銘を受けた様子で「確かに！（自分の中に）もう一人います！」と目を輝かせて反応。「今、自を分けるって聞いて確かにって思いました！」と満面の笑みで続け、アンミカは「大事だよね。ピュア。自分のなくしたものを持ってる感じがする。いただいておこう」と増子の天然ぶりに逆に感銘を受けた様子だった。

また最後にもアンミカは「ユーモアとプレゼントは人生の円滑油だと思ってます」と名言を放ち、ギフトの重要性を強調。「人生って選択の連続で、現在選んだものの責任が未来に来る。良い物を選んで現在から未来に誰かとの人生をポジティブに紡いでいくためにお渡ししていくもの、自分にもすてきな物を選んで渡していくもの、それがプレゼント」と続けた。