株価指数で「ふるさと」を眺めてみては？…地方の奮闘を映す「読売３３３」

＜ふるさとは遠きにありて思ふもの＞（室生犀星）

地方出身である筆者には、とても胸に響く詩です。

地方ではしばしば、「県人」という言葉が使われます。私の故郷の岩手県でもそうです。米大リーグの連覇に貢献したあの大谷翔平選手も、私たちにとっては「岩手県人」。スポーツや芸術などで県出身者が選ばれた際、地元の新聞には「県人初」の見出しが躍ります。県人の活躍は県人にとって大きな励み。きっと岩手以外でも県人の活躍はうれしく、皆さんが注目していることでしょう。

そんな「地方」の力が映し出されているのが、読売株価指数（読売３３３）です。構成銘柄のうち、東京以外に本社がある企業は１１９社（１２月１日以降）。構成銘柄の３分の１が＜地方企業＞ということになります。

読売３３３の銘柄選定ルールは明快です。まず最近の平均売買金額の上位５００銘柄を選び、そこから時価総額の大きさなどで３３３銘柄が選ばれます。市場の評価をベースに、いわば機械的に選定されていますが、そこに「地方の力」が反映されています。

顔ぶれを見ますと、接合材料のデクセリアルズ（栃木県）、電子部品のＭＡＲＵＷＡ（愛知県）、半導体関連部品のイビデン（岐阜県）、ボイラーの三浦工業（愛媛県）など、革新的な技術などで世界と伍(ご)する企業が並んでいて、ワクワクしてきます。

はて、岩手県の企業は――？ 残念ながら、現時点では読売３３３には採用されていません。それでも、ルールがシンプルなだけに、未来に向けた可能性はどの土地の企業にもあります。「わが町の企業」が選ばれる株価指数であれば、応援したくなるかもしれませんね。

読売３３３は、構成銘柄の比率が約０・３％ずつの「等ウェート」方式を採用しているため、指数に連動する金融商品を購入すれば、３３３社に等しく投資したことになります。

冒頭の犀星の詩には、故郷に対する複雑な思いも込められているようですが、とはいえ、どこにいてもやっぱり思ってしまうのがふるさと。日本経済の全体像だけでなく、よく見ると地方企業の奮闘も見えてくる、そんな株価指数「読売３３３」を、今後もアピールしていければと考えています。 （経済部 杉本要）