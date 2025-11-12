37歳を迎えても、その美貌に陰りがない。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月11日の第2試合にKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が出場。8日に37回目の誕生日を迎えてから初の試合になったが、入場シーンでは「きれい」「色気」「まじでかわいいずっと映してくれ」というファンの熱狂的なコメントが押し寄せた。

【映像】高宮まり、ファンの視線を奪う抜群スタイル

22歳でプロ麻雀界に飛び込み、それから約15年のキャリアを重ねた。所属団体のカレンダー撮影をきっかけにグラビア活動も始め、これが注目を浴びるきっかけに。今もプロ雀士、グラドルという二刀流で活躍を続けている。どことなくあどけなさが残る表情と抜群のスタイル、ほんわかした話し方など、いろいろと魅力が詰まった存在だ。

今期は個人3連勝などもあり、プラスポイントを持ちながら戦っている。37歳になって初の試合にファンの期待も高まるところだが、入場シーンではいつも通りに軽く頭を下げ、特に表情を変えることなくスタスタと卓へ。それでも色気も漂うヘアスタイルに、ぴったりサイズのユニフォームで強調されたボディラインなどがファンの目を奪い「まりしゃんかわいい」「たまらん」「高宮ビジュいいじゃん」というコメントが並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

