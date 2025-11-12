2色買っても5,000円以下！【GUセール】迷わずゲット推奨！「高見えスカート」

フェミニンにもきれいめカジュアルにも合わせやすいフレアスカートが【GU（ジーユー）】でお値下げ中。2色買いしても5,000円以下という嬉しい価格に。上品なシルエットと素材感で高見えも狙えそうです。スカートの魅力とスタッフさんのおしゃれな着こなしを紹介するので、ぜひチェックしてみて。

ほどよい広がりが上品なフレアスカート

【GU】「カットソーフレアスカートQ」\1,990（税込・セール価格）

上品に広がるシルエットで高見えするフレアスカート。ほどよい広がりで甘すぎず、大人っぽく着られそうです。カットソー素材を使用しており、きれい見えしながらも楽にはけそうなのも魅力。腰回りは軽くフィットして、すっきりとした印象に。きれいめはもちろん、カジュアルなトップスと合わせても品よくまとまり、オンオフ問わず活躍してくれそう。

甘すぎない軽やかフェミニンスタイル

ナチュラルカラーのフレアスカートは、ブルーのきらめくニットとも好相性。フェミニンな印象のコーデも、カットソー素材ならではの軽やかさで甘くなりすぎず、上品にまとまりそうです。落ち着きのあるデザインのスカートが華やかなトップスを引き立て、甘さを抑えたコーデに。女性らしさが漂うきれいめスタイルです。

きちんと感もプラスできそうなモノトーンコーデ

ブラックのフレアスカートにトップスもブラックで揃えたシックなスタイル。全身を黒でまとめることで引き締まった印象になり、ほんのりきちんと感もプラス。ショート丈のアウターを羽織ってもバランスよく決まり、すっきりとしたシルエットに。アウターを脱げばオフィスにも馴染みそうな品のあるブラックコーデです。

ブラウンスカートで上品トラッドコーデ

ブラウンのフレアスカートにチェック柄のジャケットを合わせたコーデ。落ち着いたブラウンの組み合わせがクラシカルな雰囲気を演出し、トレンド感も楽しめます。ハンサムな印象のジャケットも、フレアシルエットのスカートで上品に着られそう。スカートは広がりすぎないすっきりとしたシルエットなので、長めのジャケットとも相性がよく、きれいにまとまりそうです。

writer：Natsumi.N