ILLIT、新ビジュアル公開 モカが金髪・イロハがオレンジ髪…「破壊力凄い」「コンセプト最高」反響続々
【モデルプレス＝2025/11/12】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）の公式X（旧Twitter）が11月10日に更新された。1stシングル「NOT CUTE ANYMORE」（11月24日に韓国でリリース）の「NOT CUTE」バージョンコンセプトフォトが公開され、反響が集まっている。
【写真】ILLIT「破壊力凄い」新ビジュアル
投稿では「NOT CUTE Photo」と記し、メンバーの新ビジュアルを公開。モカ（MOKA）は金髪で頭のサイドにヘアコームがついており、イロハ（IROHA）はオレンジ色のウエーブのかかった髪にグリーンのハートピアスが印象的なスタイルが投稿されている。公式Xでは、各メンバー個人のビジュアルも公開されている。
この投稿に「コンセプト最高」「破壊力凄い」「イロハめちゃ似合ってる」「天使たちがいた」などと続々とコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ILLIT、新ビジュアル公開
◆ILLITの新ビジュアルに反響
