朝ドラ「ばけばけ」トキ（高石あかり）が絶句 三之丞（板垣李光人）に心配の声続々「どうして」「嫌な予感しかしない」
【モデルプレス＝2025/11/12】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第33話が、12日に放送された。俳優の板垣李光人演じる雨清水三之丞に心配の声が上がっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」行き場のない感情を抱える三之丞
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
英語教師として来日したヘブンの女中として働くことになったトキは、ひと月分の給金20円を受け取ると、その半分を没落し貧しい生活を送っている遠縁・雨清水家の三男・三之丞に渡し、彼の母・タエ（北川景子）と家を借りて一緒に暮らしてほしいと頼んだ。松江随一の名家で何不自由なく育った三之丞は、バカにするなと受け取りを拒んだが、亡き父・傳（堤真一）が残したお金だと聞き黙って受け取った。
しかし、破れ寺に戻った三之丞はタエに言い出せないまま、この日、タエと三之丞は僧侶に握り飯を恵んでもらう。タエは竹の皮についたご飯粒まで丁寧に食べ、いつものように物乞いに出掛ける。三之丞は「あの…」と何かを言いかけたが「お気をつけて」と結局何も言わずに見送った。行き場のない感情を抱えたまま手付かずの握り飯を野良犬に食べさせ、出掛けて行った三之丞。そんな中、トキはいつもの場所で物乞いをしているタエを目撃し「なして…」と言葉を失った。
タエにお金を渡していない三之丞に注目が集まり、視聴者からは「どうして言わないんだろう…」「三之丞が不穏すぎる」「トキの嘘に気づいてるから言えないのかも」「まさかタエを置いて行かないよね？」「嫌な予感しかしない」「三之丞を見てるのがつらい」と心配する声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」行き場のない感情を抱える三之丞
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」トキ（高石あかり）、タエ（北川景子）の物乞い姿に絶句
英語教師として来日したヘブンの女中として働くことになったトキは、ひと月分の給金20円を受け取ると、その半分を没落し貧しい生活を送っている遠縁・雨清水家の三男・三之丞に渡し、彼の母・タエ（北川景子）と家を借りて一緒に暮らしてほしいと頼んだ。松江随一の名家で何不自由なく育った三之丞は、バカにするなと受け取りを拒んだが、亡き父・傳（堤真一）が残したお金だと聞き黙って受け取った。
しかし、破れ寺に戻った三之丞はタエに言い出せないまま、この日、タエと三之丞は僧侶に握り飯を恵んでもらう。タエは竹の皮についたご飯粒まで丁寧に食べ、いつものように物乞いに出掛ける。三之丞は「あの…」と何かを言いかけたが「お気をつけて」と結局何も言わずに見送った。行き場のない感情を抱えたまま手付かずの握り飯を野良犬に食べさせ、出掛けて行った三之丞。そんな中、トキはいつもの場所で物乞いをしているタエを目撃し「なして…」と言葉を失った。
◆「ばけばけ」三之丞（板垣李光人）に心配の声
タエにお金を渡していない三之丞に注目が集まり、視聴者からは「どうして言わないんだろう…」「三之丞が不穏すぎる」「トキの嘘に気づいてるから言えないのかも」「まさかタエを置いて行かないよね？」「嫌な予感しかしない」「三之丞を見てるのがつらい」と心配する声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】