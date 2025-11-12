ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに最も近いオフィシャルホテル「ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」が「ニューイヤーブッフェ」を開催。

ブッフェダイニング「アーカラ」にて、新春を祝う豪華なパフォーマンス「マグロ解体ショー」が実施されるほか、期間限定の特別メニューも提供します☆

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」ニューイヤーブッフェ

期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月22日（木）

時間：17:30〜21:30 (最終入店21:00)

※2025年12月31日は16:30〜21:00 (最終入店20:30)にて営業

※2026年1月1日・1月2日は《2部制》にて営業

《1部》17:00〜19:00 (最終入店18:30)、《2部》19:30〜21:30 (最終入店21:00)

会場：ホテル3階 ブッフェダイニング「アーカラ」

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン3Fのブッフェダイニング「アーカラ」にて、ディナータイムに特別メニューが提供される「ニューイヤーブッフェ」を開催。

今回の季節限定ブッフェは、年末年始ならではの華やかな料理とお正月のおせち料理に加え、1月1日限定で「マグロ解体ショー」を実施。

家族や友人、大切な人とともに、一年の締めくくりから新春のお祝いまで特別なひとときが過ごせるディナーです！

ニューイヤーブッフェ

国産牛のビーフステーキ

料金：

・2025年12月26日〜12月30日 大人(13歳以上) 6,000円(税・サ込)／小学生(6〜12歳) 3,200円(税・サ込)／幼児(4〜5歳) 2,000円(税・サ込)／3歳以下 無料

・2025年12月31日・2026年1月2日〜1月4日 大人(13歳以上) 7,500円(税・サ込)／小学生(6〜12歳) 3,600円(税・サ込)／幼児(4〜5歳) 2,400円(税・サ込)／3歳以下 無料

・2026年1月1日 大人(13歳以上) 8,000円(税・サ込)／小学生(6〜12歳) 3,800円(税・サ込)／幼児(4〜5歳) 2,500円(税・サ込)／3歳以下 無料

・2026年1月5日〜1月22日 大人(13歳以上) 6,000円(税・サ込)／小学生(6〜12歳) 3,200円(税・サ込)／幼児(4〜5歳) 2,000円(税・サ込)／3歳以下 無料

※お得なフリーフロープラン 2,500円(90分制)

開催イベント：

2025年12月31日 「年越しそば」の提供

2026年1月1日 「マグロ解体ショー」

2026年1月1日〜1月4日 「中トロの握り」「ミニいくら丼」「蟹肉入りフカヒレラーメン」「お雑煮」「数の子」「黒豆」の提供

メニュー一例：国産牛のビーフステーキ／天婦羅(海老・烏賊・さつま芋・蓮根・しし唐) ／お寿司(鮪・サーモン・海老・烏賊・玉子) ／牛の赤ワイン煮込み／豚肉と豆の煮込み／シーフードのレモン鍋／蟹グラタン／ピザ カプリチョーザ／蟹とりんご・セロリのサラダ／生春巻き／サーモンのタルタル／鮪のエスニック風／ロールケーキショコラ／プロフィットロール／アップルパイ／フランボワーズムース／花のベリーヌ など

多彩な料理を堪能できる季節限定のブッフェでは、ライブキッチンにて「国産牛のビーフステーキ」が用意されます。

注文を受けてから用意する揚げたての天婦羅や、目の前で一貫ずつ握るお寿司、冬にぴったりの「牛肉の赤ワイン煮込みとマッシュポテト」も提供。

デザート各種

旨味たっぷりのシーフードのレモン鍋や、さまざまなデザートメニューも充実しています。

家族で過ごすお正月レジャーの締めくくりや、カップルの特別なディナーに、友人同士での新年会にも最適なブッフェです！

【2026年1月1日限定】マグロ解体ショー

開催日：2026年1月1日(木・祝)

時間：《1部》17:30〜／《2部》20:00〜スタート

※席には限りがあり、早めの予約がおすすめです

※2026年1月1日限定、1月2日〜1月4日の実施はありません（1月2日〜1月4日はマグロの握り寿司のみ提供）

2026年1月1日の限定イベント「マグロ解体ショー」では、大阪で人気の「鮪の達人」を招いて、約40kgの新鮮な本マグロを豪快に解体。

マグロを目の前でさばくダイナミックなパフォーマンスは必見です☆

解体したばかりのマグロはその場でお寿司にして提供。

迫力満点のショーと、とれたての鮮度を体感できます！

【2025年12月31日〜2026年1月4日】特別メニュー

中トロの握り

期間：2025年12月31日（水）〜2026年1月4日（日）

2025年12月31日〜2026年1月4日の期間は、特別メニューを提供。

ミニいくら丼

贅沢な味わいの「中トロの握り」や華やかな「ミニいくら丼」

蟹肉入りフカヒレラーメン

冬に嬉しい温かい「蟹肉入りフカヒレラーメン」が登場し、年末年始にふさわしい、贅沢な味覚を存分に楽しめる内容です☆

また、2025年12月31日には年越しそば、2026年1月1日〜4日にはお雑煮・数の子・黒豆などを用意。

日本のお正月に欠かせないおせち料理も楽しめ、年末年始の雰囲気を楽しめます！

新年を祝う豪快なマグロ解体ショーに、年末年始らしい特別メニューも登場。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「アーカラ」のニューイヤーブッフェは、2025年12月26日〜2026年1月22日まで提供されます☆

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更になる場合があります

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※法令により車を運転する方、20歳未満の方へのアルコールの提供は一切お断りします

※写真はすべてイメージです

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

