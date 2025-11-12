「持病」「睡眠３時間」ハードワークで支持率絶好調の高市早苗首相　過熱人気のウラにある「懸念点」

自分が目を通さないと気が済まない

年末恒例の「新語・流行語大賞」のノミネート30語が発表され、高市早苗首相（64）が自民党総裁に選出された際に口にした

「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」

が入った。その言葉を体現するかのように、高市首相のワークライフバランスが物議を醸している。

同首相は11月７日、初の衆院予算委員会に臨むために、午前３時から公邸で勉強会を開催。早朝から会議を行う首相はこれまでもいたが、未明はさすがに早すぎる。予算委員会で質疑に立った自民党の斎藤健衆院議員（66）は

「あまりにハードワークなんじゃないか。正直心配なところがある。いいパフォーマンスには休憩も必要。上手にサボりながらやっていただきたい」

と要望した。立憲民主党の黒岩宇洋衆院議員（59）は

「これは役所だけでなく国会の警備など100人規模が待機する。省庁の職員には徹夜もいると思う。多くの方に影響を与えた」

と指摘。これに高市氏は

「秘書官や宿舎から公邸まで付いてきてくれたSPさんとドライバーの方には迷惑をかけた」

と反省した。取材に対しある政界関係者は、

「彼女は仕事を抱え込むタイプ。役人に任せてもいいところも、自分が目を通さないと気が済まない。もともと飲み会よりも一人で部屋にこもって勉強するのが好きな人。タイプでいえば、小池百合子東京都知事（73）に似ている。彼女もコロナ禍で過労による静養に追い込まれた。高市首相もそうならないか心配だ」

と話す。

体調の懸念もある。予算委員会では高額療養費制度の患者負担上限額の引き上げについて聞かれ

「高齢化や高額薬剤の普及で医療費全体が年々増加する中で、高額療養費も医療費全体を上回るスピードで増加している。私も関節リウマチの患者で、なんとか薬剤で進行を止めているという状況だ」

などと答弁した。

重要外交が続き、スタートから“高市劇場”に

高市首相は‛13年、週刊新潮の取材に治療困難な「関節リウマチ」を患っていることを公表。同誌で首相は

〈夜は手足の関節にモーラステープという鎮痛消炎薬を貼ってから寝て、朝は早めに起き、お風呂に入って手指の強張りをほぐしています。そうしないと、早朝の会議でメモを取れない〉

と日常生活に支障が出かねないことを明かしている。

「ハードな外交日程もあり、睡眠は毎日３時間ほどだそうです。一方で、こうした“働く姿勢”が有権者の支持を集める要素でもあります」

とは自民党関係者だ。事実、元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏はＸで

〈こういう雰囲気が民意を惹きつけるんやろな〉

などとポスト。一部世論調査では高市首相の支持率が80％を超えるという結果も出ている。

SNS上でも

〈よくやっている〉

〈今までの首相はなんだったのか〉

といった声が殺到。だが、こうした空気感に流されすぎるのも危険だ。

そこで、高市内閣の今後の懸念点について、本サイトは政治評論家・有馬晴海氏に話を聞いた。

「就任早々、重要外交が立て続けにあり、毎日のように高市首相がトップニュースとして扱われた。まさに“高市劇場”だったわけで、支持率はバブル状態といっていいでしょう。今後の懸念点の一つは高市首相が支持層である右派向きな話をする中で、ポロッと外国を刺激しすぎる言葉が出てしまうこと。

台湾有事の発言もそうですが、いち政治家であれば見逃された発言も、首相となればその影響は大きいですからね。それとやはり景気対策など国内政策でどれだけ結果を残せるか。維新との12の政策など課題が山積みです。103万円の壁など、これまで自民党がやりたがらなかった政策を高市首相がどれだけやれるか。それが支持率維持のカギになるでしょうね」

米国ではトランプ大統領が就任早々、バイデン前政権の政策をすべてひっくり返した上で、大統領令を乱発。国民に改革をアピールしたものの、実のところ大統領令の大半は“見せ球”だった。肝いりのトランプ関税についても、12月の最高裁判決で無効となる可能性が出ている。

過熱する“高市人気”。果たして国民がひとたび冷静になったとき、どんな数字になっているのだろうか――。