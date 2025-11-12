マックスは、入浴剤ブランド「汗かきエステ気分」より、著名イラストレーター Ricco.(リッコ)氏がデザインを手がけた限定パッケージ『汗かきエステ気分 夢見桜』を発売します。

2026年12月1日より、数量限定3万個での登場です。

春を感じるやさしい桜の香りと幻想的な夜桜デザインで、冬夜に香りで“ととのう”バスタイムを提供します！

マックス 入浴剤「汗かきエステ気分 夢見桜」

価格：オープン価格(参考小売価格：609円・税込)

発売日：2026年12月1日

販売数量：3万個(数量限定)

内容量：500g

販売場所：全国のドラッグストア

「汗かきエステ気分」シリーズは、気楽にエステ気分が味わえるバスアイテムをコンセプトに、累計販売数1,500万個突破(※自社販売実績／2014年9月〜2025年7月)を誇る人気バスソルトです。

今回の限定品「夢見桜」は、夜に咲く桜をイメージした幻想的な香りをモチーフに、心をときほぐすやさしいフローラルノートで仕上げました。

白濁したミルキーピンクの湯色が癒しの空間を演出し、1日の終わりに“夢見心地のやすらぎ”を届けます。

Ricco.氏描き下ろしの限定デザイン

デザインを担当したのは、柔らかな色彩と繊細なタッチで女性たちから高い人気を誇るイラストレーター Ricco.(リッコ)氏。

今回のテーマは「夜桜と湯けむりの幻想的な夢のようなお風呂時間」です。

“自分をととのえるひととき”を感じさせる上品で可憐な世界観を描き、湯けむりの中でふんわりと咲き誇る桜を繊細に表現しています☆

開封した瞬間から春の香りとときめきを感じる華やかなパッケージは、バスルームのインテリアとしても映え、自分へのご褒美や贈り物にも最適です。

イラストレーター Ricco. 氏 プロフィール

柔らかな色使いと繊細な表情で描く女性像が人気を集め、雑誌・コスメ・ファッションブランドなど幅広く活躍中。

チョコレートブランド「GODIVA」のパッケージデザインや高級アパレルブランドとのコラボレーションなども注目を集めています。

“日常の中の小さな幸福感”をテーマにした作品は、SNSでも多くの女性ファンに支持されています。

商品開発の背景

新生活や環境の変化が多い春は、ストレスや不安を感じやすい季節。

「汗かきエステ気分 夢見桜」は、桜のやさしい香りでリラックス気分を演出し、セルフケアの時間をサポートします。

忙しい日々の中でも自分を見つめ直し、心を落ち着かせる“夢のようなひととき”を過ごしていただきたいという想いから誕生しました。

幻想的な夜桜デザインとやさしい桜の香りに包まれる、特別なバスタイム。

お風呂時間を“夢のようなひととき”へと誘う、数量限定のバスソルトです！

マックスの「汗かきエステ気分 夢見桜」は、2026年12月1日より全国のドラッグストアにて数量限定で発売です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 春を感じるやさしい桜の香り！マックス 入浴剤「汗かきエステ気分 夢見桜」 appeared first on Dtimes.