鈴木奈々、スーツ姿で国家資格の実技試験挑戦を報告「あとは結果を待つだけです」
タレントの鈴木奈々が、12日までにインスタグラムを更新。国家資格の取得に挑戦したことを報告した。
【写真】抜群スタイルのスーツ姿がカッコいい鈴木奈々
鈴木は「今日はキャリアコンサルタントの実技試験でした！ 最初はめっちゃ緊張しました！ 緊張は最初だけで自分らしくできました！ あとは結果を待つだけです 結果が出たらまたみんなに報告します！」とつづり、国家資格の取得に挑戦したことを公表。「キャリアコンサルタント」は、労働者からの職業相談に専門家の観点から助言や指導をおこなう資格で、2016年4月施行の職業能力開発促進法において国家資格と定められた。
一緒に投稿されたソロショットには、パンツスタイルのスーツでビシっと決めた鈴木のカッコいい姿が収められている。
コメント欄にはファンから「合格、祈ってますよ」「嬉しい通知が来ますように！」「ブラックのスーツ姿も似合っていて奈々カッチイィ」などの声が集まっていた。
■鈴木 奈々（すずき なな）
1988年7月9日生まれ。茨城県出身。モデルとして活動後、タレントとしてバラエティー番組などで活躍し、年間300本以上のテレビ番組に出演し続けている。
引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）
【写真】抜群スタイルのスーツ姿がカッコいい鈴木奈々
鈴木は「今日はキャリアコンサルタントの実技試験でした！ 最初はめっちゃ緊張しました！ 緊張は最初だけで自分らしくできました！ あとは結果を待つだけです 結果が出たらまたみんなに報告します！」とつづり、国家資格の取得に挑戦したことを公表。「キャリアコンサルタント」は、労働者からの職業相談に専門家の観点から助言や指導をおこなう資格で、2016年4月施行の職業能力開発促進法において国家資格と定められた。
コメント欄にはファンから「合格、祈ってますよ」「嬉しい通知が来ますように！」「ブラックのスーツ姿も似合っていて奈々カッチイィ」などの声が集まっていた。
■鈴木 奈々（すずき なな）
1988年7月9日生まれ。茨城県出身。モデルとして活動後、タレントとしてバラエティー番組などで活躍し、年間300本以上のテレビ番組に出演し続けている。
引用：「鈴木奈々」インスタグラム（＠nana_suzuki79）