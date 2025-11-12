【トランプ2.0 現地リポート】

トランプ人気凋落は対岸の火事にあらず…米国での深刻な「インフレ不満」が高市政権に“飛び火”する日

先週5日に最高裁で行われたトランプ関税の合法性をめぐる口頭弁論。判事らからは懐疑的な発言が相次いだ。関税の影響とみられる値上げが現実になる中、最終的な判断がどう下されるのか、全米が固唾をのんで見守っている。

審理の対象は、トランプ大統領が1977年の「国際緊急経済権限法（IEEPA）」を根拠に、大統領令で発動した一連の関税だ。各国に課せられた、いわゆる「相互関税」がこれにあたる。

政権は「国家安全保障、外交、または経済に対する異常かつ重大な脅威」に対処するためと説明したが、下級裁判所は「権限の逸脱」と判断。これを不服としたトランプ政権が上訴し、最高裁が審理に踏み切った。

口頭弁論では判事らは、「課税は本来、議会の権限ではないか」と指摘し、トランプ側の「関税は課税ではない」とする主張にも疑問を呈した。さらに、「これほど多くの国を対象にした関税が、安全保障上の脅威に基づく措置と呼べるのか」との問いも出された。

中でも注目されたのは、これらの意見の多くが、トランプ氏自身の指名判事を含む保守派から出されたことだ。

これまで最高裁では、トランプ政権の政策を「緊急申請」として迅速に扱い、口頭弁論もなく政権寄りの判断を下すケースが続いた。9人のうち6人が保守派で占める最高裁に対し、「大統領を守っている」との批判も根強い。そんな中での保守判事らの懐疑的な姿勢は、異例の展開といえる。

もし最高裁が違憲と判断すれば、これまでに「相互関税」として徴収された分の払い戻しが要求される可能性もある。ではその判断はいつ出されるのか？ 重要案件の判決が出るのは、通常は最高裁の年度末にあたる6月だ。しかし今回は緊急性が高いとして、数週間以内に判断が下る可能性もあると報道されている。

■7割が「昨年より食費が増えた」

一方、ABCニュースなどの世論調査では、7割が「昨年より食費が増えた」と答え、6割以上が「関税がインフレや家計悪化を招いている」と考えている。

アメリカは今月27日に感謝祭を迎え、1年で最も重要なクリスマス商戦が始まる。関税の影響でおもちゃなどのギフト関連商品の値上がりが続き、家計への不安が広がる中、最高裁が果たして大統領に「ノー」を突きつけるのか？ 国民の熱い視線が注がれている。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）