【「50年ロングセラー」の秘訣】

【写真】老舗のお菓子「ルマンド」ってどういう意味？ 創立100年のブルボンに聞いた

スナックサンド（フジパン）

50周年の節目といえば、夫婦なら「金婚式」。互いに健康で共白髪を誓った男女でも、およそ3割しか迎えることができない特別な記念日だ。50年も愛し愛されてきた企業やロングセラー商品も数あるが、そこに至るまでにはどんな苦労を重ねてきたのだろうか。

◇ ◇ ◇

今年の9月15日で発売50周年を迎えたスナックサンド。実は10年ほど前は具材を挟んだ状態で密封する「携帯サンドイッチ市場」でのシェアはわずか0.15％に低迷。ライバルである山崎製パンの「ランチパック」に大きく水をあけられていた。

世の中的にも携帯サンドイッチといったら「ランチパックでしょ」という時代が長く続いたが、元祖はフジパンなのだ。「発売を開始した1975年に当時の社長だった舟橋正輝が『袋に入った菓子パンのように持ち歩きのできるサンドイッチをつくりたい』との思いから試行錯誤の末、〈密閉型サンドイッチの製造装置〉の特許出願を行いました。スナックサンドの発売当時は、それまでなかった『パッケージで包装され、日持ちがするサンドイッチ』として、消費者に支持されヒットしました」（フジパン担当者）

ところが、いつの間にか84年発売のランチパックが逆襲。年間168種類（2024年）もの新商品を発売するなど大量攻勢を行い、テレビCMをガンガン打つなど、いつの間にか“元祖”の座についていた。

そこでフジパンは、75年の発売日にちなんで9月15日を「スナックサンドの日」に制定するなどブランド認知に努め、さらに森七菜が出演するCMでは子供がスナックサンドを渡され「こっちじゃない」とガッカリする自虐ユーモアで、「元祖なのにあまり知られていない」ことをアピールして反撃した。

その結果、シェアは3割程度にまで急回復している。

「半世紀という節目を迎え、これからも長く愛されるスナックサンドを目指して、おいしさを追求し、安全・安心な商品づくりを進めてまいります。この9月から記念企画が始まりました。50周年を迎えたスナックサンドに、どうぞご注目ください」（広報担当者）

9月から当時をイメージしたパッケージデザインに変更。発売初期にあった味を再現した「つぶあん＆マーガリン」「マーマレード＆マーガリン」「サラダ」の復刻スナックサンドを期間限定で発売している。