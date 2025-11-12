増子敦貴、アンミカをアシスト「緊張しました」 ギフト選びに苦戦「数学よりも難しい」
モデル・タレントのアンミカと7人組ダンス＆ボーカルグループ・GENICの増子敦貴が12日、都内で行われた『BARNEYS NEW YORK HOLIDAY GIFT 2025』に出席した。
【写真】溢れ出すイケメンオーラ⋯シックな白ジャケットを纏う増子敦貴
イベントでは、ギフトを送る相手を「パートナー」「ビジネスの先輩やお世話になった方」「両親」「友人」「自分」という5つに分けて、アンミカ流のプレゼントを提案。「ギフトは数学よりも難しい」と語る増子にレクチャーした。
アンミカは、自分へのプレゼントについて「もう1人の自分が自分を励ます行為って大事だと思います。自己肯定感高めるためにも大事」と熱弁した。すると、増子は「確かにもう1人います！」と反応。言葉ひとつひとつにまっすぐに反応する増子に対し、アンミカは「ピュア！自分がなくしたものを持っている気がする」と感激し、まとうオーラを体に振りかけていた。
また、両親へのプレゼントに対し、増子が「愛情という名のギフトをもらっているので、それに見合ったお返しはしたいと思っているのですが、聞いても『気持ちだけで十分』と言われてしまうんです」と悩んでいる様子を見せると、アンミカは「愛情という名のギフトってすてきです。ズキンと射抜かれました」と感心。その後も、アンミカが提案したチョコポーチに「ちょこっとしたサプライズ！」と反応するなど、アンミカとの相性も抜群だった。
アンミカが自分へのギフトとして毛足の長いコートをおすすめする際、増子がアンミカのマイクアシストをする場面も。アンミカは「ごめんなさい。事務所の方、怒らないでください」と恐縮していたが、増子は「緊張しました。手汗がすごいので」と別の心配をし、場を和ませていた。
バーニーズニューヨーク銀座本店は、9月19日に大規模リニューアルを実施。新設されたギフトエリアをはじめ、館内では「ギフトコンシェルジュ」が常駐し、大切な人への贈り物を選ぶ特別な時間をサポートしている。
