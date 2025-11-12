

BossBさんが宇宙の研究に踏み出した意外な理由とは？（写真はいずれも本人提供）

「近視になってもメガネをかければいい」と思っている人は少なくないが、実は近視は将来的に失明につながる眼疾患の発症リスクを高める、危険な疾患なのである。しかし、身近に眼疾患の経験者がいなければ、その実感が湧かない人がほとんどではないだろうか。

『近視は病気です』の著者であり、近視の予防を呼びかける眼科医である窪田良氏の対談企画。今回は、TikTokerやYouTuberとしても活躍する天文物理学者のBossBさんをお招きし、専門分野のほか、自身の海外経験や子育てについても語ってもらう。第1回では、宇宙について学ぶ際の数学の必要性や、BossBさんが宇宙の研究に踏み出した理由についても詳しく聞いた。

天文物理学には、高度な数学の素養が必要か





窪田：BossBさんは天文物理学をご専門にされていますね。私は生物化学系の人間なので、数学物理系の人がうらやましいというか、「どんな頭の構造をしているのかなあ」とずっと憧れを抱いていました。やっぱり数学の素養がないと、物理学は理解できないものですか？

BossB：絶対に高度な数学の素養が必要かというと、私はそうでもないと思います。生物などでもそうだと思いますが、サイエンスとほかの学問との違いは、定量的に検証と反証を行えること。

実験・観測を通して、自分の考えている仮説が正しいかどうかを確かめられるのが科学の特徴です。数学は抽象の世界、物理は実世界。けれど、現実を定量的に理解するとき、抽象の力を借りることになります。「ものさし」として必要になるのが数学、という感じです。

窪田：数学を使う必然性というのは確かにありますね。ただ、生物や化学ではせいぜい代数を使うぐらいで事足りるのですが、物理となるとそうもいかないのではないでしょうか。

BossB：最低限ならそれぐらいのレベルでいいと思いますし、数学を大きなハードルだと感じる必要はありません。例えば天文学の分野には、数学で宇宙を説明しようと試みる「理論屋さん」もいれば、観測データを元に、どの物理理論で現象を説明できるかを探る「観測屋さん」もいます。

一般に、データ分析に高度な数学はいらないことが多いです。つまり何を研究対象に選ぶかによって、どれだけ複雑な数学が必要になるかも変わってくるということです。

ファラデーは数学が得意ではなかった

また、電磁気の分野に多大な貢献をしたイギリスの科学者であるマイケル・ファラデーは、小学校も途中までしか通えず、大学に進学していないので数学は得意ではありませんでした。

でも、磁石と鉄粉を使った実験で磁場を「見える形」にしました。さらに磁場が変化すると電気が生まれるという「ファラデー（電磁誘導）の法則」を発見します。彼は、数学という抽象ではなく、見えない力の線を想像し、「場」という抽象を生み出し、世界を説明しようとした、それもまた、物理の大切な手法なんです。

窪田：その法則については学校でも習いましたが、ファラデーってそんな苦労人だったのですね。

BossB：そうなんです。ただ、もうちょっと踏み込んでいくと、やっぱり数学も必要になってきます。ファラデーが見つけた法則をのちに数式化したのは、物理学者のジェームス・クラーク・マクスウェルでした。

彼の作業には微分積分が使われました。この方程式によって「電場」と「磁場」が一つの現象――「電磁場」として統一され、研究がさらに進んだという歴史があります。天文物理学でも、さまざまな方程式のおかげで、見えない宇宙をより理解できるようになります。

窪田：やはり数学が使いこなせるとできることも広がりますね。できる人からしてみれば、ものすごく使い勝手のいい便利な道具なんだろうなと想像しています。

BossB：おっしゃるとおり数学は便利なものですが、なぜここまで使える道具であるのか、実のところ、私たちにもわからないんです。人間が考えた数字や記号、抽象的な構造によって、宇宙をここまで正確に記述できてしまうのはなぜなのか、それが不思議でしょうがないぐらい。

窪田：私もそう思っていました！ 方程式は人間が理論で作ったものですが、宇宙を観測していると、その方程式を当てはめることができる現象が実際に起きているなんて。

まるで宇宙が壮大な実験室であるような、我々に方程式の答えを見せてくれるような印象で、なぜそんなものが都合よくあるのか不思議だと思っていたのですが……物理学者の方から見てもそうなのですか？

BossB：どんなに頭のいい人たちから見ても、これはものすごく不思議なことです。

「なぜ生きているのか？」から宇宙の道へ

窪田：数学はそこまで奥が深いものなんですね。ファラデーの法則もそうですが、ある数式が正しければ、その発見から何百年も経った未来の新発見にさえ、整合性を持って対処できるツールであるということは、本当に驚異的だなと思います。

BossB：しかも、数学は結局のところイデアや抽象の世界ですよね。例えば円だって完璧なものは実際には存在しないのに、私たちはそれを頭の中で作って、数式で表すことができてしまう。

そんなことを、数千年前のギリシャ人たちがすでにやっていたんです。数学という完璧な抽象概念を用いて、完璧ではないこの現実を説明してきたというのが、改めてすごいことだと感じています。

窪田：そもそも、BossBさんがこの分野を学ぼうと考えたのはなぜですか？

BossB：私が宇宙のことを知りたいと思ったのは、高校時代に将来の進路を考えたときでした。学校にもあまり熱心に行っていなかったし、受験のための勉強もクソおもしろくなくて（笑）。

そんなことより、私は「なぜ自分は生きているんだろう」とか「私が生きる意味は何なんだろう」とか、そんなことを知りたいと考えていました。哲学にも興味があったけれど、自分の知りたいことへの近道は、物理的に宇宙を学ぶことかなと思ったんです。





窪田：哲学ですか。先ほどはイデアという言葉も使っていらっしゃいましたね。でもそちらを選ばなかったのはなぜでしょう。

BossB：より定量的に、目に見える形でこの世界を調べたいと思ったからです。宇宙とその中にあるたくさんのお星様と私たちは、まったく同じ要素でできていて、同じ物理法則で成り立っています。

だから宇宙がどうなっているかを突き詰めていけば、私たちの存在も説明できるし、この現実がどういうものであるかという答えも見えてくるんじゃないかと思って。

窪田：ご著書の中でも、BossBさんは宇宙を学ぶことが生きるうえで役に立つとおっしゃっています。どんな風に役立つのでしょうか。

宇宙を知れば、生きやすくなる

BossB：突き詰めていくと、宇宙にあるのは、ただの粒子の配置とその変化だけです。そこに「意味」や「目的」を与えているのは、私たち人間です。宇宙そのものが意味を持っているわけではなく、意味は私たちが作るもの。そう考えると、現実は、目の前の粒子の配置と変化に私がどんな意味を与えるかで決まってくる。

そして「私が作った現実」が、「私」という人間を形づくっていくのだと思います。高校時代に探していた生きる意味とか自由意志といった問いも、きっとそういうところにあるんじゃないか――私自身、宇宙を学ぶ中でこんな説明にたどり着きました。宇宙のあり方を知ることで、多くの人もきっと生きやすくなると思います。

（構成：鈴木絢子）

（天文物理学者BossB ： 天文物理学者・信州大学准教授）

（窪田 良 ： 医師、医学博士、窪田製薬ホールディングスCEO）