【超合金 アストロボット ＆ デュアルスピーダー】 予約開始：11月13日 2026年6月 発売予定 価格：29,700円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「超合金 アストロボット ＆ デュアルスピーダー」を2026年6月に発売する。11月13日より予約を開始する予定で、価格は29,700円。

本製品は、プレイステーション 5用アクションゲーム「ASTRO BOT（アストロボット）」より、アストロが乗る「DualSense ワイヤレスコントローラー」型の変形スペースシップ「デュアルスピーダー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「超合金」で立体化したもの。

コントローラーからスペースシップへの変形は、各部のボタンを押すことで段階的に変形していく商品オリジナルのギミックで再現。エンジンノズルにはLEDによる発光ギミックも搭載しており、アストロボットと一緒に様々なディスプレイを楽しむことができる。

「超合金 アストロボット ＆ デュアルスピーダー」

サイズ：全幅 約160mm（コントローラー時） 素材：ABS、ダイキャスト、PVC セット内容本体（デュアルスピーダー）本体（アストロボット）ジョイントパーツ一式専用台座一式 電池：LR44×3（テスト用電池付）

アストロボットは手足が可動。レンチキュラーによる表情変化も楽しめる！

PlayStation5用の「DualSense ワイヤレスコントローラー」を3Dスキャンし、コントローラー形態を精密に再現。

コントローラー形態からスペースシップへの変形が可能！

専用台座とジョイントパーツで飛行状態でのディスプレイが可能。

専用台座にはアストロとデュアルスピーダーのイラストが印刷される。

コントローラー形態でも専用台座でディスプレイ可能。「DualSense充電スタンド」を模したスタンドパーツが付属する。

ほぼ原寸大での立体化なので、手に持った感覚はコントローラーそのもの！各部のボタンはバネが仕込まれていて、押せるようになっている。ダイキャストパーツを使用した超合金だから、ズッシリと重たい

【変形手順をご紹介】一部ボタンが変形用のスイッチになっている！□ボタン、▶ボタンを押すと、本体側面から翼が飛び出る！

【変形手順をご紹介】L2ボタン、R2ボタンを押すと、グリップ部分が展開しながら飛び出して、中からエンジンノズルが出現！

エンジンノズル内部のLEDユニットにより、ジェットをイメージした発光ギミックも楽しめる！

(C)Sony Interactive Entertainment Inc.

※画像はイメージです。

※商品の画像・イラストは実際の商品と一部異なる場合がございますのでご了承ください。