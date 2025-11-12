米大リーグのＧＭ会議が１１日（日本時間１２日）、米ネバダ州ラスベガスで開幕し、ドジャースのＢ・ゴームズＧＭがメディア対応した。今オフはヤクルト・村上宗隆内野手（２５）巨人・岡本和真内野手（２９）、西武・今井達也投手（２７）らがポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指すなど、日本からのＦＡ市場が豊作だ。

大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）と日本人トリオを擁して球団史上初となるワールドシリーズ連覇を達成したドジャースがさらに日本人選手を獲得するかどうかは、日米でも注目の的だが、同ＧＭは「彼らはみんな素晴らしい選手であり、我々はそういう選手を好む。だからフィットしないとは言っていないし、常にチームを強化するための会話を重ねて、あとは状況の変化に任せていくことになる」と話した。

チームは今オフ、正三塁手のマンシーと契約延長。岡本、村上とポジションがかぶるが、「マンシーと契約延長することはたやすい決断だった。明らかに過去数年、そして今季と我々の成功の大きな部分を占めている。（ＦＡ市場には）野手の非常にいい逸材がいると思っている。だから、そのエリアを引き続き補強し、ベストの布陣を敷く方法を思案していこうと試みているところだ。しかし、現状の、特にコア（主軸）のグループとは基本的に長いこと一緒にプレーしている。我々は才能を感じているし、次の世界一を達成することが可能だと思う。なので、今はその（コア）周辺に補助的な人材を加えていくかどうかだ」とゴームズＧＭは話した。

来季は１９９８〜２０００年のヤンキース以来となるワールドシリーズ３連覇を狙う。「チームを最大限強化するためには、単にいくら金を使うかではなく、ＦＡであろうが、なかろうが、市場にどれだけ獲得可能な素材がいるかにもよる。さらに３連覇にトライするだけでなく、同時に、その次の年にも勝てるチームであることをしっかり認識しておく必要がある。オーナーシップは何年にも渡ってサポートしてくれている。我々はその中で、最高の成果を出すことにフォーカスしている。どれだけの金を使うか、それは分からないが、我々はチャンピオンチームにふさわしいチームだと認識している」と語った。