´äËÜ¾È¡¡º£Ç¯¤Ï¡Öà¤¢¤ê¤¬¤È¤¦áà¤ª¤á¤Ç¤È¤¦á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿£±Ç¯¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹ðÇò
¡¡£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤Î´äËÜ¾È¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ä£Ï£Ì£Ã£Å¡õ£Ç£Á£Â£Â£Á£Î£Á¡¡£È£ï£ì£é£ä£á£ù¡¡£Ó£å£á£ó£ï£î¡¡£Ã£å£ì£å£â£ò£á£ô£é£ï£î¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î£³£°Æü¤Ë¥É¥ë¥Á¥§¡õ¥¬¥Ã¥Ð¡¼¥Ê¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿´äËÜ¤Ï¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ´¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Áí³ÛÌó£±£µ£³Ëü±ß¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤Î¥Ö¥í¡¼¥Á¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ÃÂÀ¸ÀÐ¤Î¥¨¥á¥é¥ë¥É¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¡¼¥³¡¼¥È¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ë¸ø¤Î¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤ò¡Ë²ÈÂ²¤ËÏÃ¤·¤¿¤éÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£º£Æü¡¢¤³¤Î»Ñ¤ò£±ÈÖ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï²ÈÂ²¤«¤Ê¡×¤È²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´äËÜ¤Ï¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Öà¤¢¤ê¤¬¤È¤¦áà¤ª¤á¤Ç¤È¤¦á¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿£±Ç¯¡×¡£¥°¥ë¡¼¥×£µ¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥¤¥ä¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¾ì¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ç¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸À¤¤¹ç¤¨¤ë£±Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤ë£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡£´äËÜ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËºÇ¹â¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¤ò²á¤´¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£