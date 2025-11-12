Ã«¸¶¾Ï²ð¡¡ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÎÍÍ»ÒÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¸¡¼¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌµÂÌ¤ÊÎÏ¤â»È¤ï¤º¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤¬£±£²Æü¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÙ±ê¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡Ã«¸¶¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¡¢£²£·Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¤Á¤ç¤¦¤É±ü¤µ¤Þ¤Î¡ÊµÜºê¡Ë¶³»Ò¤µ¤ó¤ÎË´¤¯¤µ¤ì¤¿¸å¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¸å¤ÎÉüµ¢ºî¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¡¢µ¤Éé¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤ÎÃçÂå¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¤ÏËÜÅö¡¢Â¿ÊÛ¤ÊÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤â¤ÎÀÅ¤«¤Ë¡£Â¿Ê¬¤ÏÌò¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¸¡¼¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌµÂÌ¤ÊÎÏ¤â»È¤ï¤º¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ã«¸¶¡£¡Ö¤â¤¦²¿¤«Åð¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°ìµó¼ê°ìÅêÂ¡¢¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ã«¸¶¤Ï¡ÖÃçÂå¤µ¤ó¤Î¼«ÎÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¶¯¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ëÊý¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ÎºòÆü¤Î¤³¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤¦¶Ã¤¤¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£