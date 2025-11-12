Snow Man岩本照、ギフト贈りたいメンバー聞かれ回答止まらず「早めにあげられるように」
【モデルプレス＝2025/11/12】Snow Manの岩本照が11月12日、ドルチェ＆ガッバーナ銀座店にて開催された「DOLCE&GABBANA Holiday Season Celebration」に出席。メンバーへの愛をにじませる場面があった。
【写真】岩本照、鍛え抜いた背筋がすごい
メンバーにおすすめしたいギフトは？と聞かれると深澤辰哉の名前を挙げ、「ふっか（深澤の愛称）が前、僕の誕生日にキャンドルくれたことがあって」「ふっかはキャンドル」と回答。また、「この情報が先にいっちゃうと僕がふっかにキャンドルをあげる前に『キャンドル待ってるよ』ってなっちゃうので、ちょっと早めにあげられるように」と笑顔を見せた。
さらに、「このきらびやかなブローチが付いているデニムのジャケットとかは舘さんとか結構似合うんじゃないかなみたいな感じで個人的に見てた」と宮舘涼太に贈りたいアイテムも紹介。続けて「ラウールにサングラスとかアイウェア。結構彼似合うし、いろいろなパターンを持っているのでサングラスとかメガネとかプレゼントしてあげるのはいいかな」「メンバーそれぞれに『これは、だれだれに』というのがありそう」とメンバーの名前を次々答え、愛をにじませていた。
ドルチェ＆ガッバーナジャパン株式会社は、2025年のホリデーコレクションを発売し、ホリデーシーズンをスタートさせた。新たに発売となる「ドルチェ＆ガッバーナHOLIDAY COLLECTION 2025」は、1960年代のエッセンスと現代のスタイルが融合した、構築的なラインが特徴。シルバーのブロケードやクリスタルが洋服やアクセサリーに輝きを加え、繊細な煌めきがホリデーシーズンのひとときを華やかに彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】岩本照、鍛え抜いた背筋がすごい
◆岩本照「ふっかはキャンドル」
メンバーにおすすめしたいギフトは？と聞かれると深澤辰哉の名前を挙げ、「ふっか（深澤の愛称）が前、僕の誕生日にキャンドルくれたことがあって」「ふっかはキャンドル」と回答。また、「この情報が先にいっちゃうと僕がふっかにキャンドルをあげる前に『キャンドル待ってるよ』ってなっちゃうので、ちょっと早めにあげられるように」と笑顔を見せた。
◆ドルチェ＆ガッバーナHOLIDAY COLLECTION 2025
ドルチェ＆ガッバーナジャパン株式会社は、2025年のホリデーコレクションを発売し、ホリデーシーズンをスタートさせた。新たに発売となる「ドルチェ＆ガッバーナHOLIDAY COLLECTION 2025」は、1960年代のエッセンスと現代のスタイルが融合した、構築的なラインが特徴。シルバーのブロケードやクリスタルが洋服やアクセサリーに輝きを加え、繊細な煌めきがホリデーシーズンのひとときを華やかに彩る。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】