世は空前の投資ブーム。政府も「貯蓄から投資へ」と国民に投資を推奨しており、世間ではさまざまな投資話が飛び交っています。もちろん投資にはリスクがつきもので、損失を被ったとしても受け入れるべき側面があるでしょう。しかし、それが「投資詐欺」となれば話はまったく変わってきます。今回は、詐欺、悪質商法の被害救済に注力する市川巧弁護士が、実際にあった悪質な投資詐欺の手口について解説します。

旧友から持ち掛けられた投資話

都内の大手企業で課長職を勤める世一さん（仮名／44歳、月収77万円）は、久しく連絡を取っていなかった大学ゼミ同期の廻さん（仮名）から誘われて、新宿の繁華街にある居酒屋で会うことになりました。

お互いの近況報告がひととおり済んだところで、廻さんが切り出します。

「実はいますごい投資をやっているんだ。年利30％で運用できるんだ。興味があったら世一もやってみないか」

世一さんは、人並みに時流に乗ってNISAで少額の積み立てはしていたものの、個別株の取引経験はありませんでした。

廻さんは、スマートフォンの画面をみせながら捲し立てます。

「ほら、1ヵ月でこれだけ増えて利益が出ている。いまどき銀行に預金しても利息はつかないし、物価は上がる一方だから、現金で持っている資産は、価値が目減りしていく。つまり、なにもしないでいると財産が失われていくんだ。この投資は、『エクセレントダイヤモンド（仮称）』といって、世界中の富裕層がこぞって投資している商品なんだ。おれも2年前から始めて、何回か出金したけど問題はなかった。やらない手はないぞ！」

世一さんは、大学時代の友人が自分を騙そうとするはずがない、という思いがありました。また、みせられたスマートフォンの画面で、投資額が毎月着実に増えていたので、エクセレントダイヤモンドに投資することに決めました。

エクセレントダイヤモンドに魅了されて…

後日、廻さんからLINEで手続きを案内され、手始めに300万円を指定口座に振り込みます。世一さんは、アプリで自分の資産が毎月増えていく様子をみて、満足していました。

投資をはじめて3ヵ月が経ったころ、廻さんからLINEで追加の投資を勧められます。すっかりエクセレントダイヤモンドのファンになっていた世一さんは、迷うことなく、すでに投資している300万円に加えて、預金全額1,000万円を追加で投じました。

その1ヵ月後、スマホを眺めていた世一さんの目に、エクセレントダイヤモンドが詐欺ではないかと議論するLINEのオープンチャットが飛び込んできます。まさかと思いましたが、念のため、廻さんから聞いていた方法で、エクセレントダイヤモンドのアプリ画面上では残高2,000万円になっている運用資金の出金を試みました。ところが、1週間経っても2週間経っても、指定した口座に着金はありません。

世一さんは、いよいよ心配になって、廻さんに電話すると、「実は、おれも出金できなくて困っているんだ。様子を見守るしかない」と、けんもほろろな回答。

「働きはじめてからコツコツ貯めてきた全財産を失っちゃったのか……」世一さんは、LINEの画面をみつめ、頭を抱えるしかありませんでした。

「ポンジスキーム」とは？

ポンジスキームとは、高配当などをうたって出資金を集め、その資金の一部を勧誘者が着服、あとから参加した投資家に残りを「配当」と偽って支払う詐欺です。つまり、新しい資金を絶えず流入させる必要があり、新規の出資金額が鈍化すると配当が減配します。

出資金を運用するのではなく、後発投資家の出資金を先行投資家の配当に回す「横流し」に過ぎないため、破綻が前提の自転車操業です。一時期まで、出金、投資資金の返還を行うことで出資者を信用させ、早期に詐欺であると気づかせないように仕向け、そのあいだにより多くの人間から出資金を搔き集める（騙し取る）手口です。

エクセレントダイヤモンドは、廻さんがいうには「以前は出金できていた」とのことなので、ポンジスキームであった可能性が極めて高いでしょう。

致命傷を避けるために

まず、「美味い話には裏がある」と考え、他人から投資話を持ち掛けられても、相手にしないのが一番です。

どうしても気になる話だった場合、慎重に内容を吟味しましょう。本来、金融商品取引法で登録が義務付けられているにもかかわらず、無登録で営業していないかなど、投資商品について金融庁に問い合わせることも方法の一つです。

そして、なによりもやってはいけないのが、全財産を1ヵ所に投資することです。リスクヘッジの鉄則は「分散投資」。当然のことですが、失敗したら一文無しになるような博打的な行動は絶対に避けなくてはなりません。

この点にさえ気をつければ、たとえ投資詐欺に遭って損失を被ったとしても、全財産を失うという悲惨な事態は回避できます。

市川 巧

弁護士

貝坂通り法律事務所