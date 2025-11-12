カズレーザー、“結婚したら自由がなくなる”既婚者が愚痴を言う理由「気付いた」
カズレーザー（メイプル超合金）と松陰寺太勇（ぺこぱ）が、12日までにYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新。カズレーザーが、結婚後の心境について語った。
【写真あり】貴重2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
3年前に「結婚に興味があった」と話しており、その後、結婚してからの心境の変化を聞かれ「まだ興味本位。いい意味。まだ興味は尽きない」「いいことしかないですよ」「楽しいっすよ」などとコメントした。
続けて「気付いたことありました」とし、これんまで結婚した先輩などと飲んでいると、「自由がなくなって…」など、愚痴や悩みなどが多く「しんどい話になりがちだった」という。
しかし「結婚して幸せだったら、飲み会来ずに家帰ってるんだろうな」と気付いた。結婚してるのに飲み会に来ているということは、「もう逃げ場探しているんだな」「だからみんな愚痴言ってたのか」と語った。
松陰寺も「めちゃくちゃわかる」と共感。もともと早く帰りたいタイプで、直近の飲み会に参加した際は「寝かしつけた後（参加した）」と説明。「寝かしつけなきゃいけない」という義務感ではなく、「娘ちゃんと寝かしつけてから行きたい」という自身の気持ちだと明かした。
続けて「子どもできたらまた違ってくるかも」「より帰りたくなる、家に」と予想。カズレーザーは「じゃあ子どもいるのに来てるやつって、どうかしてんすね」と発見。松陰寺が「ヤバいよ」「家のことなんかなんも見てない」と反応すると、すかさずカズレーザーが「ともしげさん、どうかしてますね」とツッコミ。2人は「絶対来る、あの人！うれしいんだけどね」と盛り上がり、松陰寺が「まあでもその日だけはって言って来てくれたのかもしれないしね」とフォローしていた。
