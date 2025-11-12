冬限定パッケージ登場♡猿田彦珈琲が贈る心温まるギフトセット

寒さが深まる季節、心まで温めてくれるのが香り豊かな一杯。猿田彦珈琲では、2025年11月11日(火)より「冬の贈り物2025」を開催中です。定番のブレンドコーヒーや人気スイーツを詰め合わせた限定ギフトは、贈る人の想いをそっと包み込むようなラインアップ♡冬限定デザインのラッピングで、大切な方へのプレゼントにもぴったりです。

猿田彦珈琲の冬限定ギフトが登場

冬の特別なひとときを演出する、猿田彦珈琲の限定ギフトコレクションが登場しました。

「珈琲かすてらとドリップバッグ20枚セット」（5,730円）は、人気の大吉ブレンドと猿田彦フレンチの深煎りドリップバッグに、長崎老舗・西善製菓舖の珈琲かすてらを詰め合わせた豪華セット。

しっとりした生地と芳ばしい香りが絶妙にマッチし、コーヒータイムを格上げしてくれます。

北欧の癒しを贈る♡ムーミンのオーガニックチョコレートが日本初上陸

シーンで選べる多彩なギフトセット

「猿田彦珈琲のドリップバッグギフト【大吉ブレンド・みちひらきブレンド】」（2,360円）は、深煎りのコクと香りを楽しめる上品な2種入り。

さらに「ドリップバッグ2種とミルクコーヒーバウム」（3,780円）は、キャラメルラテのような優しい甘さのバウムクーヘン付きで、スイーツ好きの方にもおすすめです♪

店舗やオンラインショップでは、好きなドリップバッグを自由に組み合わせるオーダーも可能です。

豊かな香りを届ける、贈り物の新定番♡

恵比寿シティ

ワインとブーケ

ディカフェ

Once Upon a Time in… 東京

限定ギフトには、恵比寿限定「恵比寿シティ」や、華やかな香りの「ワインとブーケ」、カフェインレスの「ディカフェ」など、多彩なブレンドがラインアップ。

デザインも、北欧の伝統柄をモチーフにした冬限定の巻き紙包装で登場。短冊熨斗にも対応し、法人利用や大口注文にもおすすめです。

冬の香りを贈ろう。猿田彦珈琲のギフトで心温まる瞬間を

一口ごとに広がる香ばしさとやさしさ。猿田彦珈琲の冬ギフトは、日常を少し特別にしてくれる小さな贈り物です。

家族や友人へのプレゼント、自分へのご褒美にもぴったり。全国の店舗および公式オンラインショップで販売中。この冬、心に残る贈り物を選んでみませんか？♡