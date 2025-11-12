BE:FIRST、南アフリカが生んだポップスター・タイラ来日公演にゲスト出演 新曲含む8曲をパフォーマンス
南アフリカ出身の新世代のポップアイコン・タイラの初の単独ワールドツアー『WE WANNA PARTY ASIA TOUR』の来日公演が11日、東京・有明アリーナで開催され、6人組ダンス＆ボーカルグループBE:FIRSTがスペシャルゲストとして出演した。
【Xで報告】BE:FIRST脱退のRYOKI、“発表方法”について説明
渾身のR＆Bチューン「Secret Garden」をはじめ、自身最速でストリーミング1億回再生を突破した今年のヒット曲「夢中」、先日リリースされたベストアルバム『BE:ST』のリード曲で、ジャクソン5の名曲にリスペクトを込めてリメイクカバーした最新曲「I Want You Back」など8曲を披露。世界を踊らすタイラの初の来日公演にバトンを繋いだ。
『BE:ST』は、「夢中」やプレデビュー曲「Shining One」、『第64回日本レコード大賞』優秀作品賞を受賞した「Bye-Good-Bye」といったBE:FIRSTのポップスやメッセージソングをまとめた『Mood』盤、デビュー曲「Gifted.」や音楽ランキングを席巻した「Mainstream」、テレビアニメ『ワンダンス』主題歌の新曲「Stare In Wonder」といったHIPHOPチューンやBE:FIRSTのアティチュードを示す楽曲をまとめた『Banger』盤の2枚組で、全32曲を収録している。
【セットリスト】
M01. Secret Garden
M02. Mainstream
M03. Milli-Billi
M04. Boom Boom Back
M05. Don’t Wake Me Up
M06. 夢中
M07. Bye-Good-Bye
M08. I Want You Back
