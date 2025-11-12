Image: アイリスオーヤマ

カップ麺より速いぜ！

気がつけば朝晩の冷え込みが厳しい季節になってしまいました。お布団に入った時にヒヤッとも感じて、寝付くまで時間がかかって…。なんて悩みありません？

そんな時に、速度勝負できる布団乾燥機がこちら。

アイリスオーヤマの新モデル「ふとん乾燥機 カラリエmini TURBO ツインノズル」。なんと最速2分でお布団が暖まるんだとか！

小さくてもハイパワー＆高効率で、素早くお布団ポカポカに

Image: アイリスオーヤマ

こちら、二股に分岐したノズルに加えて、従来品と比べて2.2倍の風速。さらに、掛け布団との空間をフラップで持ち上げて確保。シングル布団なら「あたためモード」で最速2分でのお布団ポカポカが実現。

2分でぽかぽかになるなら、今すぐ寝たい！にも即応できるし、このサイズ感なら使い勝手も良さそうだよね！

Image: アイリスオーヤマ

そう、このサイズなのです。

いやぁ〜、布団乾燥機っていつのまにかこんなフッ軽なサイズになっていたんだなぁ。

そして、布団乾燥機って何もお布団を暖めるだけじゃなくて、通年使えるのがいいところ。花粉や黄砂、雨が続く梅雨時などで外干しできない季節でも、カラッと乾燥させられますし…

Image: アイリスオーヤマ

なんなら、靴だって乾かせますからね！

いろんな使い方ができるモノですから、「速い」とか、「セッティングしやすい」とか、「かさばらない」ってことはめちゃくちゃ大事。

活躍の場も増えると思うんだよなぁ。

Source: アイリスオーヤマ