橋本マナミ、“長男5歳の七五三”で美しい着物姿を披露！ 「大きくなられましたね」「こんな綺麗なママ」
タレントで俳優の橋本マナミさんは11月11日、自身のInstagramを更新。5歳の子どもの七五三ショットを公開し、ファンからは祝福の声が集まっています。
【写真】橋本マナミ＆子どものツーショット
また「未就学児の場合はママが着付けできるような簡易的なものでも良かったのかもしれませんね」と振り返っています。最後には、「でも色々ありましたが写真も素敵に撮っていただき良かった 山形から私の両親も参加し、お祝いできてよかったです」と喜びの言葉で締めくくりました。
この投稿にファンからは、「おめでとうございます 大きくなられましたね マナミさんも綺麗すぎます」「カッコいい着物姿ですね。写真を見るたびにこの日のことを思い出しそうですね」「いいな〜こんな綺麗なママがいて」「ほんと素敵な親子」「着物姿素敵」と、称賛の声が多数上がりました。
(文:勝野 里砂)
七五三で大苦戦！橋本さんは「長男5歳の七五三 おめでとう」とつづり、4枚の写真を掲載。1枚目には、和装を身に着けた橋本さんと子どもが寄り添っている場面が収められています。この写真について、「まだまだ5歳、、、着物がきついーと神社に行く前に袴を脱ぎ、私が簡易的に結び直し着物よれよれで参加しました でも写真はわからないようになんとか撮れてました！」と説明。
ドラマでも母親役に母として子育てにまい進する橋本さんですが、俳優の波瑠さんと川栄李奈さんがW主演を務めるドラマ『フェイクマミー』（TBS系）では、名門小学校の保護者組織に所属する母親・園田美羽役を演じています。仕事に子育てに多忙な日々を送っているようですが、体調に気を配りながら、今後も活躍の幅をさらに広げてほしいですね。
