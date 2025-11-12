渋谷で“SKULLPANDA”初のポップアップ開催！ XGコラボの「ぬいぐるみペンダント」を先行発売
アートトイブランド「POP MART」は、11月18日（火）〜11月25日（火）の期間、人気アートトイシリーズSKULLPANDA（スカルパンダ）初のポップアップショップ「SKULLPANDA POP UP SHOP」を、東京・渋谷にある「SHIBUYA TSUTAYA」1階で開催する。
【写真】コレクター必見！ MEGA商品も展開予定
■Xiong Miao氏のサイン会も実施
今回開催される「SKULLPANDA POP UP SHOP」は、夢と宇宙が交差する、ミステリアスでフューチャリスティックな空間の中で、SKULLPANDAの世界観が楽しめる期間限定のポップアップショップ。
会場では、7人組ガールズグループXGとコラボレーションした話題の商品が一足早く先行発売されるほか、SKULLPANDAのブラインドボックスやぬいぐるみペンダント、アクセサリー、コレクター必見のMEGA商品が並ぶ。
「SKULLPANDA × XG コラボぬいぐるみペンダント」は、XGとそのファンダム“ALPHAZ”を象徴するオオカミからインスピレーションを得て誕生。シルバーとメタリックな質感がデザインされ、近未来的なY3Kの美学を描き出している。
さらに、SKULLPANDAのアーティスト Xiong Miao（ション ミャオ）氏によるサイン会が、11月18日（火）に実施予定。なお、本ポップアップショップの入店は完全事前抽選制となっており、公式LINEアカウントの事前抽選ページで申込ができる。
