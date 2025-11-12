41歳で臨む北中米W杯が最後――1000G迫るC・ロナウドが明言「間違いなくそうだ」「おそらく現役はあと１、２年」
６度目のワールドカップ（W杯）挑戦で一区切りだ。
クリスティアーノ・ロナウドは、ポルトガル代表とクラブで数々のタイトルを獲得してきたが、W杯での優勝経験はまだない。41歳で迎える北中米大会は年齢的にラストチャンスと目されるなか、やはりそうなるようだ。
英公共放送『BBC』などによれば、サウジアラビアのアル・ナスルに所属するレジェンドは、同国の首都リヤドで開催されたイベントで、「2026年大会が最後のワールドカップになるか？」と問われ、次のように答えた。
「間違いなくそうだ。僕は41歳になる。大きな大会での最後の瞬間になると思う」
キャリア通算で953ゴールをマーク。四桁の大台が迫るC・ロナウドは先日、「間もなく引退する」と口にした。それは具体的にいつなのか。改めて引退時期について語った。
「率直に言って、僕が言う『間もなく』とは、おそらくあと１、２年は現役を続けるということだろう」
サッカー界屈指の英雄は、キャリア晩年にして更なる記録を残せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
