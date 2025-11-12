自民党、日本維新の会が連立政権合意書に盛り込んだ「衆院議員定数の削減」が、両党間の火種になりつつある。自民が今国会で結論を出すことに慎重な姿勢に傾いているのに対し、定数削減を「連立の絶対条件」と主張してきた維新は関連法案の提出、採決を主張。譲る気配はない。両党は12日にも、関連法案の作成に向けた実務者協議を始める。

11日の衆院予算委員会。比例代表に偏った定数削減を懸念する公明党議員がこの問題を質問した。高市早苗首相は「まず（削減する）数について考える。どう減らすかは与党で考えを整理した上で、各党と真摯（しんし）に議論する」と、具体論を控えた。

10月に取り交わされた自維の連立合意書は「1割を目標に衆院定数を削減するため、臨時国会に議員立法案を提出し、成立を目指す」と記す。今国会の会期末は12月17日だが、自民の最高幹部らからは、後ろ向きな発信が目立つようになっている。

鈴木俊一幹事長は9日のBS番組で「会期末までに各党各会派の理解を得る協議を終え、具体的に決め切るかというと、そうはならない」と発言。今国会は1割削減の目標を明記した法案を成立させ、来年、国勢調査の結果が公表されてから協議を進めるという「詳細先送り案」を披露した。

党内では同調する声が多い。高市氏の側近議員は、自維だけでは衆参ともに過半数に満たないことを踏まえ、「野党とも話し合わないといけないし、時間がかかる」と指摘する。

だが、維新は前のめりな姿勢を止めていない。中司宏幹事長は11日、「最初から腰砕けになってはいけない。とにかく提出して成立を目指す」と強調。自民幹部に対し、改めて合意書に沿った対応を求めた。

別の党幹部も「（定数削減は）連立の試金石だ。自民党の信頼が問われる場面。頑張ったけどできなかったというのは受け入れられない」と強調する。

定数削減は維新が掲げる「身を切る改革」の象徴で、地盤の大阪府議会で実現させた成功体験がある。自民との連立交渉でも「改革のセンターピン」と吉村洋文代表が強く主張し、合意書に盛り込んだ。党内では比例代表の50議席削減が有力案とされる。

藤田文武共同代表は8日の民放番組で「理不尽につぶされるなら、解散したらいい」と発言。定数削減の法案成立が困難となった場合、首相は衆院解散を選択肢とすべきだとの認識を示した。高市氏は10日、「定数の議員立法を争点に解散することは普通、考えにくいのではないか」と打ち消したが、両党の見解の相違があらわになった。

両党の実務者協議を控え、自民幹部は「維新は高めのボールを投げているだけだ」と軟化を期待する。対する維新幹部は定数削減への支持が高い世論調査結果も踏まえ強気をのぞかせる。「減らさないまま次の選挙をするつもりなら、うちは連立離脱だ。『げたの雪』にはならない。何も動かなければ、責められるのは高市さんだ」

（坂本公司、小川勝也、平峰麻由）