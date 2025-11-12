【「GO！GO！PS5！」キャンペーン】 11月12日～ 開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、本日11月12日より「GO！GO！PS5！」キャンペーンを開催する。

本キャンペーンはPS5が発売から5周年を迎えたことを記念して実施されるもので、俳優の藤岡真威人さんが出演するCMなどが公開。加えてセールなども実施される。

対象者に向けてはPlayStation Storeにて利用可能な10%オフクーポンが配布される。こちらは10月31日までの間に累計55時間以上PS5でゲームをプレイしたユーザーが対象でクーポンがメールで送付。加えて、本キャンペーンは累計プレイ時間に加え10月31日時点で「PlayStationからのお知らせをEメールで受け取る」にチェックを入れていることも条件に含まれている。

クーポンの有効期限は12月31日までで、サブスクリプションサービスの購入には本クーポンを使用することができない。

【PlayStationR5新CM「GO！GO！PS5！」篇】

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.