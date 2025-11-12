ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて「PS5 5周年セール」を開催している。期間は12月1日23時59分まで。

本セールは、プレイステーション 5の5周年を記念して実施されるもの。「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」、「アストロボット」、「メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション」などが対象となり、期間中は割引価格で購入できる。

なお、対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があるので、詳細については各商品ページより確認してほしい。

□「PS5 5周年セール」のページ

【セール対象タイトル（一部）】

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」 価格：8,980円 → 6,375円（25%OFF）

「アストロボット」 価格：7,980円 → 5,266円（34%OFF）

「メタファー：リファンタジオ アトラスブランド35thデジタル・アニバーサリーエディション」 価格：15,510円 → 7,755円（50%OFF）

